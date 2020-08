Budynki z drewna sięgają chmur

Budynki z drewna liczące co najmniej kilka pięter to coraz popularniejszy trend w budownictwie ze względu na jego ekologiczność i szybkość budowy.

Norwegia, Austria i Kanada – to te miejsca należy odwiedzić, żeby zobaczyć najwyższe wielokondygnacyjne budynki drewniane na świecie. Norweski lider zestawienia mierzy 85,4 metra, drugi co do wielkości obiekt w Austrii jest niewiele niższy i ma 84 metry. Podium domyka 53-metrowy dom studencki w Kanadzie. Eksperci Polskich Domów Drewnianych wskazują, że budynki z drewna liczące co najmniej kilka pięter to coraz popularniejszy trend w budownictwie ze względu na jego ekologiczność i szybkość budowy.

- Drewno to aktualnie jedna z najbardziej stabilnych i bezpiecznych alternatyw dla powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, takich jak beton. To naturalny i co istotne, odnawialny surowiec, który po odpowiedniej obróbce technologicznej, pozwala na wznoszenie wielokondygnacyjnych budynków, w tym obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, biurowce czy muzea. Co istotne, budynki drewniane są też ekologiczne, ze względu m.in. na niższe zużycie wody przy obróbce materiału, a sam proces budowy jest znacznie szybszy. Dlatego na świecie i coraz mocniej w Polsce trwa dynamiczny rozwój technologii drewnianej. My już w kolejnym roku chcemy ruszyć z budową pierwszy wielokondygnacyjnych osiedli – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Najwyższy aktualnie wieżowiec drewniany na świecie znajduje się w mieście Brumunddal w Norwegii i nazywa się Mjøstårnet – budynek mierzy 85,4 metra i ma 18 pięter. Został zaprojektowany przez pracownię Voll Arkitekter i wykonany w technologii cross-laminated timber (CLT), czyli specjalnie laminowanego drewna, które pozwala na tworzenie wysokich i wytrzymałych konstrukcji. Co ciekawe, w wieżowcu nawet konstrukcje szybów windowych wykonano z drewna.

24-piętrowa wieża HoHo Wien pod Wiedniem to drugi co do wielkości drewniany obiekt na świecie. Została otwarta na początku czerwca 2019 roku i ma wysokość 84 metrów. Fasada budynku, posiada betonowy rdzeń, ale jest wykonana w 75% z drewna. Szacuje się, że dzięki zastosowaniu tego materiału zaoszczędzono ok. 2,8 tys. ton dwutlenku węgla w porównaniu z konstrukcją betonową. Dodatkowo, dyrektor zarządzająca budynku, Caroline Palfy wskazuje, że drewno użyte do projektu odrośnie w austriackich lasach w ciągu zaledwie 1h i 17 min.

53-metrowy Brock Commons Tallwood House w kanadyjskim Vancouver domyka podium. Budynek jest wykonany w technologii łączącej drewniany szkielet z betonowymi elementami. To dom studencki należący do Univesity of British Columbia. Ma 18 pięter i jest wykonany z kombinacji drewna, stali i betonu. Co istotne, wieża została wykonana z prefabrykatów, co pozwoliło na zakończenie budowy 70 dni po dostarczeniu komponentów na miejsce.