Budżet Obywatelski odmienia łódzki parki i zieleńce

Jednym z największych obszarów zmian wprowadzanych w Łodzi dzięki Budżetowi Obywatelskiemu są parki i zieleńce. W 2022 r. w niemal 30 miejscach powstaną nowe place zabaw, nasadzenia i inne atrakcje.

Stawy Jana i Park Na Młynku

Na Stawach Jana wymieniony zostanie piasek na plaży, remont przejdzie boisko do siatkówki plażowej, pojawi się także nowe stanowisko dla ratowników. Ciekawym projektem będą nowe nasadzenia, nawiązujące do charakteru dworskiego Stawów. Zamontowana zostanie także specjalna ławka do karmienia i przewijania niemowląt. To jeden z kilku projektów „Mamy przestrzeń dla mam”, które wygrały w ubiegłym roku i pozwolą na postawienie takich ławek także w parkach Julianowskim, Reymonta i Sielanka.

Z kolei w Parku na Młynku realizowane będą aż 3 projekty, dotyczące kolejno: placu zabaw, strefy street workout (do ćwiczeń kalisteniki) oraz parku przeszkodowego dla dzieci i dorosłych nazwanego „Ninja”.

Nowe parki i zieleńce

Łodzianie chcą także powstawania nowych skwerków, zieleńców i parków kieszonkowych. I tak np. w rejonie ulic Kusocińskiego – Króla – Bandurskiego powstaną „Ogrody na zieleńcu”. Nasadzenia drzew, wytyczenie nowych alejek, dostawienie ławek oraz koszy na śmieci znacznie poprawią atrakcyjność tego terenu dla mieszkańców. Powstanie tutaj także mały plac zabaw dla dzieci.

Strefy gier i place zabaw

Ciekawym projektem jest także „Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich” na Nowym Złotnie. Na terenach zielonych w okolicach ulicy Cedry pojawią się: stoły do gry w tenisa, piłkarzyki i szachy. Teren będzie ogólnodostępny.

Place zabaw zostaną utworzone lub doposażone w nowe sprzęty w miejscach: Młynek, na osiedlu Bałuty-Doły, na Teofilowie pojawią się trampoliny, na Karolewie-Retkini Wsch., na skwerze przy Jarzynowej na Mani, w centrum Andrzejowa, w Parku im. Struga (os. Bałuty Centrum), w Parku nad Jasieniem, Parku im. 3 Maja, w Parku Podolskim.

Zielony tunel

Bardzo ciekawy projekt powstanie w okolicach Aquaparku Fala - owalny, zielony tunel o długości 300 metrów, złożony z roślin i kwiatów, którym będą mogły przejść jednocześnie trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci. Rośliny tworzące tunel mają mieć kwiaty wiosną i kolorowe liście jesienią.