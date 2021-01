Bulwar, molo, polanka? Mała gastronomia w Gdyni

Na początku lutego Urząd Miasta Gdynia poszuka dzierżawców na 10 atrakcyjnie zlokalizowanych mobilnych punktów małej gastronomii, oferującej kawę, napoje czy lody. Do wyboru m.in. bulwar Nadmorski, okolice molo w Orłowie czy Polanki Redłowskiej.

Mobilne kawiarnie i punkty serwujące zimne napoje, soki, owoce czy lodyna stałe wpisały się w krajobraz Gdyni. Będzie można z nich korzystać także w tym roku. Ogłoszono przetarg na dzierżawę punktów. To łącznie dziesięć atrakcyjnych lokalizacji w różnych rejonach Gdyni, z których będzie można korzystać od 1 marca tego roku do 28 lutego 2022 roku, prowadząc interes od 8:00 do 22:00:

Orłowo – dwie lokalizacje w pobliżu orłowskiego molo i Promenady Królowej Marysieńki

Bulwar Nadmorski – dwie lokalizacje w okolicy skweru Arki Gdynia

Molo Południowe – dwie lokalizacje na końcu alei Jana Pawła II, na wysokości Akwarium Gdyńskiego

Wzgórze św. Maksymiliana – jedna lokalizacja przy przystankach komunikacji miejskiej i przystanku SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

Redłowo – jedna lokalizacja przy Polance Redłowskiej, obok schodów prowadzących na plażę

Orłowo – jedna lokalizacja na końcu Promenady Królowej Marysieńki, przy ul. Plażowej / Przebendowskich

Orłowo – jedna lokalizacja na Kolibkach, przy pomniku Orła Białego

Zainteresowani mają czas na złożenie oferty do 8 lutego (do godz. 14:00)

Źródło: gdynia.pl