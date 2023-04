Burszty w nowej odsłonie. Alejki spacerowe, naturalny plac zabaw i więcej drzew

Obszar przy ul. Burszty w Poznaniu zyska nowe oblicze. Pojawią się alejki spacerowe, naturalny plac zabaw i więcej drzew. Powstanie także mała retencja, dzika część tego terenu zostanie otoczona pielęgnacją. Prace rozpoczną się pod koniec kwietnia br.

REKLAMA

Obszar przy ul. Burszty w Poznaniu zyska nowe oblicze.

Pojawią się alejki spacerowe, naturalny plac zabaw i więcej drzew.

Prace rozpoczną się pod koniec kwietnia br.

To w sumie 4136 mkw. terenu, w którego środkowej części znajdzie się strefa zabaw dla dzieci wkomponowana w istniejącą zieleń - tzw. naturalny plac zabaw. Powstaną tam także dwie ścieżki mineralne, z przepuszczalną nawierzchnią, a przy jednej z nich pojawią się ławki. Dodatkowo pomiędzy drzewami, na polanach ustawione zostaną leżaki parkowe, a wzdłuż głównej asfaltowej ścieżki powstanie miejsce ze stojakami na rowery.

Teren zieleni przy ul. Burszty w Poznaniu jest miejscem spływu wód opadowych do cieku Górczynka. Przy projektowaniu tego obszaru jednym z celów jest, aby jak najwięcej deszczówki trafiało do niecek i rowów. Dodatkowe ilości wody zasilą istniejące siedliska roślinne, szczególnie w zachodniej, tzw. dzikiej, części terenu. To cenny przyrodniczo fragment, który pozostanie w niezmienionej formie. W miejscu suchego trzcinowiska pojawi się łąka kwietna, zasilana wodą ze spływu powierzchniowego ścieżek i "dzika" strefa z naturalną roślinnością odpowiednią dla terenów suchych i dobrze oświetlonych.

Teren zabaw dla dzieci powstanie w centralnej części tego terenu. To ekologiczny plac, który zostanie wkomponowany w istniejącą zieleń. Pojawią się elementy zabawowe z naturalnych materiałów, tj. pieńki i kłody oraz szałasy wierzbowe i wiklinowe. Istniejące drzewa, krzewy i pnącza stworzą dodatkowo naturalną altanę pod koronami. Teren będzie miał charakter sensoryczny z różnymi nawierzchniami, otoczony okorowanymi kłodami drewna - podaje oficjalny portal miejski Poznania.