Butikowy biurowiec spod kreski Open Architekci już na ostatniej prostej

Zaprojektowany przez pracownię Open Architekci warszawski butikowy biurowiec jest już niemal gotowy. Trwają ostatnie szlify przy fasadzie budynku, w którym znajdą się zielone wyspy z bujną roślinnością, a całość zwieńczy zielony dach.

REKLAMA

Kameralny budynek EQ2 położony w pobliżu warszawskiego Dworca Zachodniego za kilka tygodni dostarczy wysokiej jakości biura usytuowane w przestrzeni, której aranżacja pozytywnie wpłynie na komfort pracowników i środowisko pracy

Inwestycja Grupy Waryński jest już na finiszu. Prace budowlane przy realizacji ośmiokondygnacyjnego biurowca, usytuowanego u zbiegu ulicy Wschowskiej z Ordona zaawansowane są już w ponad 95 proc. Trwają ostatnie szlify przy fasadzie budynku, a poziom prac wykończeniowych we wnętrzu EQ2 pozwala na jednoczesne uruchamianie i przeprowadzanie testów urządzeń oraz instalacji znajdujących się na terenie obiektu. Rozpoczęto także zagospodarowywanie terenów zewnętrznych.

Butikowy biurowiec wpisuje się w aktualne wymagania firm związane ze środowiskiem pracy. Na terenie kompleksu powstaną zielone wyspy z bujną roślinnością i małą architekturą, uprzyjemniające spotkania i rekreację. Na dobry klimat i samopoczucie osób zatrudnionych w biurach zapracuje m.in. duży zielony dach budynku. Roślinność, która się na nim znajdzie, została specjalnie dobrana z myślą o ulach miejskich i zasiedlających je pszczołach. Ich obecność przysłuży się otaczającej zieleni i sąsiedzkiemu ekosystemowi. Strefa relaksu wypełniona bogatą zielenią zostanie zaaranżowana zarówno w otoczeniu EQ2, jak i wewnątrz budynku, w którym wyjątkowe rośliny wzbogacą aranżację części wspólnych.

Konieczna ewolucja sposobu wykorzystania powierzchni biurowej, jaką możemy teraz obserwować, skłania do poszukiwania optymalnych rozwiązań, które umożliwią swobodną aranżację przestrzeni. W miarę klarowania się nowego modelu pracy łączącego tradycyjną pracę w biurze z pracą zdalną, na rynku widoczne jest większe zapotrzebowanie na kompaktowe powierzchnie biurowe, dające możliwość elastycznej adaptacji.

- Obserwujemy zwiększone zainteresowanie biurami oferującymi odpowiednie warunki firmom, dla których decydujące znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa i komfortu środowiska pracy. Istotną sprawą dla naszych najemców jest przy tym możliwość aranżacji nowej powierzchni biurowej według indywidualnych potrzeb - mówi Bogdan Borkowski, Prezes Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

Biurowiec EQ2 oferuje powierzchnie 2.826 m2 GLA, w tym, na jednej kondygnacji, moduły biurowe o powierzchni od 120 m2 do 354 m2, dające dużą dowolność zagospodarowania. Nieskrępowaną konfigurację powierzchni ułatwia zastosowanie podniesionej podłogi w przestrzeni biurowej obiektu. Otwiera to także możliwość dokonywania swobodnych zmian odległości pomiędzy stanowiskami pracy w zależności od potrzeb i bez ponoszenia dodatkowych wysokich nakładów.

Decydujące znaczenie ma dziś jakość powietrza w budynku i, co się z tym wiąże, zastosowanie rozwiązań pozwalających utrzymać jak największą czystość. Budynek EQ2 wyposażony będzie w centrale wentylacyjne umożliwiające dobór odpowiednich filtrów powietrza. Dla bezpieczeństwa, poszczególne powierzchnie na terenie budynku wyposażone będą w odrębne systemy wentylacyjne, a sieć wentylacyjną biurowca zabezpieczy dodatkowo nadrzędny system BMS, monitorujący min. parametry powietrza.

Bezpieczeństwo wspierać będzie także szereg innych rozwiązań. Wejście główne do obiektu realizowane będzie poprzez automatyczne drzwi obrotowe, a na bezdotykowe przejście do biur pozwoli system bramek wspomagany przez kontrolę dostępu. Bezdotykowa będzie również stacja do dezynfekcji umieszczona w holu głównym. W częściach wspólnych w biurowcu zainstalowane zostało oświetlenie automatycznie reagujące na obecność ludzi.