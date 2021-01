Bydgoski Aqua Fordon już gotowy

W Bydgoszczy dobiegła końca budowa nowego basenu na osiedlu Tatrzańskim, podaje Bydgoszcz.pl. Obiekt jest już gotowy na odbiór.

REKLAMA

Fordoński basen powstał pomiędzy salą sportową SP nr 67, a terenami rekreacyjnymi. Jest to duży 3-kondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych. Kompleks basenowy tworzą: niecka basenu pływackiego (wyposażona w dźwig dla osób niepełnosprawnych, 6 torów) oraz niecka rekreacyjna i do nauki pływania. Oprócz tego kompleks oferuje także inne atrakcje, w tym grzybek wodny, rwąca rzeka, gejzer wodny z oświetleniem podwodnym, wanny do hydromasażu, zjeżdżalnie i brodzik dla dzieci.

Basen będzie wyposażony w zaplecze przebieralniowo-natryskowe i sanitarne, kompleks SPA (2 sauny) oraz kompleks rekreacyjny (siłownia i sala fitness).

Przy kompleksie powstał wygodny parking wraz z drogą dojazdową od strony ul. Jarużyńskiej.

Koszt prac budowlanych wyniósł ponad 33 mln zł.