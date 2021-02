Bydgoszcz będzie mieć nowy wiadukt z drogą rowerową. Trwa przetarg

Trwa przetarg na modernizację wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego nad al. Jana Pawła II, podaje UM Bydgoszcz. Jego przebudową zainteresowanych jest 6 firm. W tegorocznym budżecie na ten cel rezerwujemy prawie 22 mln zł. Dzięki przebudowie na nowym obiekcie powstanie również droga rowerowa.

REKLAMA

Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla północnego wiaduktu. By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.

W przetargu ogłoszonym z początkiem roku wystartowało 6 firm. Wyceniły one wstępnie wartość prac na kwoty od 26 do ponad 54 mln zł. Kolejnym etapem po zweryfikowaniu ofert będzie aukcja elektroniczna, w której firmy będą mogły jeszcze raz ze sobą konkurować, ale wyłącznie ceną.

Wszystkie podmioty deklarują wczesne uzyskanie przejezdności nowego obiektu na koniec stycznia przyszłego roku. Całość prac ma zakończyć się do połowy 2022 roku.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego obiektu i budowę w tym miejscu nowego wiaduktu. W ramach zadania powstaną też nowe chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie uliczne.