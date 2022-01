Był drewniany mostek, będzie most z prawdziwego zdarzenia wraz z zapleczem

Most nad kanałem w Porcie Czerniakowskim przybliży warszawiankom i warszawiakom wschodni brzeg portu. Działają tam obiekty sportowe, restauracje, a cały port staje się nowoczesnym centrum rekreacji i wypoczynku. Most ma powstać do końca 2024 roku.

REKLAMA

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił zamówienie na zaprojektowanie mostu nad kanałem portowym w Porcie Czerniakowskim. Planowana jest również budowa drogi, którą będzie można dostać się z Wisłostrady na zachodnie nabrzeże portu. W okolicy mostu, przy technicznej części portu powstaną funkcjonalne miejsca postojowe i dojazd do zimowiska dla łodzi. Sam most będzie pieszo-rowerowy z dostępem dla pojazdów uprzywilejowanych.

Most ma się znaleźć w miejscu dawnego tymczasowego drewnianego mostku (łączył on zachodni brzeg portu z Cyplem Czerniakowskim), który został zamknięty w 2007 roku. Umożliwi powiązanie komunikacyjne zachodniego nabrzeża basenu portu z ulicą Zaruskiego, znajdującą się po wschodniej stronie portu. Ale przede wszystkim ma obsłużyć wzrastający nad Wisłą ruch pieszy i rowerowy, który wynika z intensywnego rozwoju Portu Czerniakowskiego. Port z zaplecza dla stołecznej żeglugi pasażerskiej i rekreacyjnej zmienia się bowiem w nowoczesne centrum nadrzecznych aktywności.

– Tylko w ciągu ostatniego roku w Porcie Czerniakowskim pojawiły się trzy nowe pomosty pływające, które umożliwiają dalszy rozwój sportów wodnych jak wioślarstwo czy kajak polo. W basenie portowym z powodzeniem funkcjonuje pływająca sauna, która powstała dzięki inicjatywie Budżetu Obywatelskiego. W ramach dotacji dla organizacji pozarządowych do Portu wróciły lekcje pływania na SUP i kajakiem. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni najmłodsi mieszkańcy mogą brać udział w zajęciach żeglarskich albo spróbować sił w tradycyjnych czółnach – opowiada Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły. – Dla pełnoletnich miłośników rekreacji na wodzie mamy kursy motorowodne, a dla turystów rejsy tematyczne na tradycyjnych drewnianych łodziach, barkach, statkach czy łodziach motorowych.

Nowy most ma zachęcić warszawianki i warszawiaków do pełniejszego korzystania z oferty portowej. Po drugiej stronie nabrzeża już dziś funkcjonuje ośrodek sportowy z profesjonalnymi kortami do tenisa, squasha czy boiskami do siatkówki plażowej. Są też restauracje, w których można posłuchać śpiewu nadrzecznych ptaków. Wschodnie nabrzeże leży bowiem w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”.

– Obszar portu w ostatnich latach podlega kolejnym modernizacjom i staje się coraz bardziej atrakcyjny. Przybywa chętnych do skorzystania z oferty rekreacyjnej, sportowej i rozrywkowej. Liczba łodzi cumujących w ostatnich czterech latach zwiększyła się blisko dwukrotnie. W ciepłe dni na tereny portu dociera rzeka rowerzystów – mówi Jan Piotrowski. – Podczas budowy zastosowane zostaną rozwiązania, które zminimalizują lub wykluczą wpływ prac na warunki siedliskowe otoczenia. Zadbamy też o zachowanie drożności istniejących ciągów pieszo-rowerowych oraz zabezpieczenie możliwości korzystania z zimowiska łodzi – podkreśla.