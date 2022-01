Był dworzec, będą mieszkania

Na niemal sześciohektarowym obszarze szczecińskiego Śródmieścia, w odległości około 2 kilometrów od ścisłego centrum miasta, w starym budynku dworca kolejowego powstaną... mieszkania.

Około 800 mieszkań w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego powstanie przy ul. Starkiewicza na obszarze dawnego dworca towarowego Pomorzany w Szczecinie.

Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialna spółka celowa, do której PKP S.A. przekazało aport w postaci gruntu, z kolei pełne finansowanie projektu zapewni Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości.

Inwestycja zostanie zrealizowana na niemal sześciohektarowym obszarze szczecińskiego Śródmieścia w odległości około 2 kilometrów od ścisłego centrum miasta. Zgodnie z wstępnymi założeniami, osiedle będzie składało się z 9 budynków z mieszkaniami na wynajem, a także z części rekreacyjno- usługowej. Na obszarze inwestycji znajduje się wiata peronowa oraz dawne budynki magazynowe ujęte w ewidencji zabytków, które zostaną zaadaptowane do współczesnych funkcji. Wybór pracowni architektonicznej, która opracuje dokumentację projektową dla szczecińskiej inwestycji ruszy w drugim kwartale 2022 roku.

Osiedle przy ul. Starkiewicza będzie kolejnym przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z PKP S.A.. W 2021 zawiązano spółkę celową do realizacji około 400 mieszkań przy ulicy Białowieskiej we Wrocławiu. Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni projektantów osiedla.

Spółka PFR Nieruchomości odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego – Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju posiada w swojej ofercie około 4,6 tysiąca mieszkań w ponad 30 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w największych metropoliach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik. Osiedle przy ul. Starkiewicza będzie pierwszą inwestycją na terenie Szczecina, ale drugą w województwie. W zachodniopomorskim Sianowie trwa budowa 168 mieszkań.