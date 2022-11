Był dworzec, będzie osiedle. Pracownia Fort Polska z projektem mieszkaniówki na wynajem w Szczecinie

Fort Polska zaprojektuje osiedle z mieszkaniami na wynajem przy ul. Starkiewicza w Szczecinie. Prace obejmą nie tylko przygotowanie dokumentacji dla osiedla mieszkaniowego, ale także rewitalizację i adaptację zabytkowych pozostałości po dawnym dworcu kolejowym Szczecin Pomorzany.

Firma Fort Polska do zadania jakim jest zaprojektowanie szczecińskiego osiedla podchodzi jak do wyzwania, ale też szansy na wykorzystanie swojego doświadczenia. Zespół ma na swoim koncie prace przy takich projektach jak Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Fabryka Norblina w Warszawie, Galeria Katowicka czy Wielofunkcyjna Sala Koncertowa na toruńskich Jordankach.

Ważnym aspektem prac projektowych jest fakt, że będą one realizowane w technologii BIM czyli Building Information Modeling. Jest to nowoczesna technologia modelowania informacji o budowli. Umożliwia ona koordynację pomiędzy wszystkimi uczestnikami inwestycji, na każdym etapie jej trwania, od początkowej koncepcji, przez projekt i budowę.

- Z naszego puntu widzenia BIM jest pewną filozofią dającą możliwość synergii i współpracy między poszczególnymi branżami projektowymi. Tworzymy i wykorzystujemy narzędzia, dzięki którym nie dublujemy prac w poszczególnych dziedzinach. To co wynika z architektury jest automatycznie implementowane w konstrukcji. To co wynika z instalacji jest automatycznie implementowane do architektury i do konstrukcji więc jest to pewnego rodzaju zharmonizowanie działań i wyników pracy poszczególnych branż. Ponadto wprowadzamy do modeli BIM parametry, które są istotne dla inwestora i automatyzują procesy, do których te modele później są wykorzystywane. Dzięki temu możemy szybko generować kluczowe informacje , oceniać w jakim kierunku rozwija się projekt pod względem ekonomicznym i przede wszystkim przyspieszać procesy realizacji inwestycji – dodaje Jakub Nowakowski.