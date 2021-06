Był Horteks, będzie ażurowa kamienica. Niezwykły na skalę światową projekt architekta Łodzi, Marka Janiaka

W miejscu po wyburzonym Horteksie na ul. Piotrkowskiej w Łodzi stanie ażurowa kamienica z tarasami widokowymi. Projekt powstał w Biurze Architekta Miasta, Marka Janiaka.

- To nie powinno się wydarzyć. Znanego pokoleniom łodzian ogródka kawiarni Hort Cafe nie ma, bo jej właściciele zabrali się samowolnie za remont. Bez wymaganych pozwoleń. Nie udało się także znaleźć inwestora, który pomógłby najemcom odbudować to, co zniszczyli. Miasto, niestety, musiało się z nimi pożegnać, a finał sprawy jest taki, że straty będziemy próbowali pokryć z odszkodowania, a odbudowę ogródka weźmiemy na siebie – zapowiada Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.

W miejscu po ogródku Hort Cafe miasto zbuduje kamienicę i to nie byle jaką, bo ażurową. Projekt powstał w Biurze Architekta Miasta. To będzie spora atrakcja na ul. Piotrkowskiej.

- Chcemy, aby to miejsce diametralnie się zmieniło. Chcemy nie tylko przywrócić dawną świetność, ale wnieść tu także nową jakość. W pasażu Schillera stały kiedyś charakterystyczne domy sukienników. W przeciwieństwie do innych działek przy ul. Piotrkowskiej, w ich miejscu nie stanęły wielkomiejskie kamienice. Stąd po obu stronach ślepe ściany. Chcemy to zmienić – mówi Pustelnik.

Inwestycja zostanie połączona z przebudową samego pasażu Schillera. - Będzie to zamówienie dodatkowe do zaplanowanej wcześniej modernizacji pasażu, w którym przybędzie zieleni, starą fontannę zastąpi nowa, nie zabraknie ławek, nowego oświetlenia i nowej posadzki. Obie inwestycje będą robione równolegle i za dwa lata zobaczymy odnowiony pasaż i nową, bardzo ciekawą kamienicę - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Projekt ażurowej kamienicy przygotował Marek Janiak, Architekt Miasta, a inspiracją była praca sprzed kilkunastu lat, którą stworzył wspólnie z Wojciechem Saloni-Marczewskim. - Zaproponowana wtedy idea „drucianej kamienicy” w pasażu Rubinsteina zakładała rekonstrukcję budynku, który stał tam do lat 60. ubiegłego wieku. Wtedy nie udało się zrealizować projektu, ale teraz pojawiła się taka możliwość w pasażu Schillera, w miejscu po wyburzonym Horteksie. Będzie to ażurowa konstrukcja nawiązująca do sąsiedniej kamienicy, wysoka na cztery kondygnacje. Znajdzie się w niej i lokal z wielopoziomowym ogródkiem i zieleń urządzona na jednym z pięter. Będzie to też świetny punkt obserwacyjny na pasaż Schillera i na Piotrkowską, bo są tam trzy tarasy widokowe - mówi Janiak.

Przebudowa pasażu z budową kamienicy rozpocznie się w przyszłym roku.