Był kwartał kamienic, jest przestrzeń rekreacyjna. Oto niezwykły projekt z Bytomia

Na terenie po wyburzonych kamienicach w centrum Bytomia powstała przestrzeń rekreacyjna pod chmurką. Charakterystycznym elementem projektu jest odnowiona fasada zburzonego budynku z 1903 r.

Odnowiona elewacja zabytkowej kamienicy z 1903 roku, 140 metrów sześciennych betonu, 30 ton stali zbrojeniowej i 1800 mkw. ciekawie zaprojektowanych terenów rekreacyjnych z zielenią i elementami małej architektury. Przy ul. Kwietniewskiego 11 w Bytomiu zakończyła się realizacja unijnego projektu "Zagospodarowania przestrzeni miejskich Śródmieścia Bytomia na cele społeczno-integracyjne".

- To inwestycja, której realizacji przyglądaliśmy się z ciekawością od samego początku. Mając w pamięci jak jeszcze niedawno wyglądało to miejsce, jesteśmy pod wrażeniem końcowego efektu - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosiła prawie 1800 mkw. Były to puste przestrzenie po wyburzonych kamienicach oraz budynek z 1903 roku przy ul. Kwietniewskiego 11, którego jedyną wartością była bogata w detale architektoniczne elewacja frontowa.

Konstrukcja, której fundamenty zakotwiczone zostały na palach sięgają aż 11 metrów w głąb ziemi. Zabezpieczenie ściany zewnętrznej stalowymi kształtownikami i palowanie były najtrudniejszymi elementami tej inwestycji.

- Taki zabieg był konieczny, bo teren, na którym pracowaliśmy był niestabilny - to tu historycznie przebiegała średniowieczna fosa stąd bagnista specyfika gruntu, która wymusiła zastosowanie tej metody wzmocnienia fundamentów - mówi Paweł Kucab, wykonawca inwestycji, właściciel firmy Efekt Sp. z o.o.

Ponieważ w sąsiedztwie przebiega droga krajowa DK 94, pierzeja ul. Kwietniewskiego została zamknięta szklanym ogrodzeniem spełniającym funkcje ekranu akustycznego.

- Kupiliśmy ten teren z zamiarem wydobycia z tego zakątka Bytomia czegoś pozytywnego. Od początku też przyświecał nam cel, by zrobić coś niestandardowego, stworzyć kontrast dla „kwartału”. Ponieważ teren ten sąsiaduje z należącym do naszej firmy budynkiem Starej Poczty przy ul. Piekarskiej, jest dla niego idealnym zapleczem, ale przede wszystkim jest to miejsce dostępne dla wszystkich. Mam nadzieję, że ta przestrzeń będzie dobrze służyć mieszkańcom, artystom - tłumaczy Krzysztof Grzelczak.