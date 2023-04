Był motel, będzie park. Ponad 3 ha na zieloną przestrzeń w Krakowie

Ruszył przetarg na realizację pierwszego etapu zagospodarowania części terenu po dawnym motelu Krak w Krakowie. Powstanie tam miejski park o powierzchni 3,17 ha, a w nim m.in. skatepark, przestrzeń do kalisteniki, boiska sportowe i ścieżki rekreacyjne.

REKLAMA

Przy ul. Radzikowskiego w Krakowie ma powstać park o powierzchni 3,17 ha.

Na przełomie maja i czerwca miasto zamierza podpisać umowę z wykonawcą, który na wykonanie prac będzie miał nieco ponad cztery miesiące.

Całkowity koszt budowy parku przy ulicy Radzikowskiego szacowany jest na 4,8 mln zł.

Teren pod przyszły park został wyposażony w drobne formy architektoniczne: kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki rowerowe i stół piknikowy. W północnej części ulokowany zostanie skatepark, uzupełniony o dwa skatepointy – poręcz prostą i poręcz łamaną. W zielonej przestrzeni przeznaczonej dla dzieci (playscape) pojawią się drewniane równoważnie oraz głazy. W pobliżu wjazdu na teren od ulicy Radzikowskiego zaprojektowano dwa boiska do koszykówki z nawierzchnią typu playtop oraz piłkochwytami.

W południowej części parku przewidziano trzy huśtawki parkowe – pojedyncze typu high swing, ławkę modułową z drewna wspólnego oraz przestrzeń do wypoczynku z hamakami. W miejscu dawnego sanitariatu zaprojektowano boisko trawiaste do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę. Zielony skwer znajdujący się w pobliżu ulicy Wizjonerów wyposażono w elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Zaprojektowany został nowy układ komunikacyjny, dopasowany do potrzeb użytkowników, umożliwiający szybki dostęp do północnej części parku. Przez teren parku poprowadzona zostanie ścieżka o układzie zamkniętym, pozwalająca na wypoczynek w zieleni, z dwoma huśtawkami pełniącymi funkcję bramy widokowej. Miejsce dawnego parkingu zajmie strefa sportowa, staną tam sprzęty ze zmiennym obciążeniem na nawierzchni żwirowej oraz elementy do ćwiczeń kalisteniki z bezpieczną nawierzchnią.

Ruszył przetarg na realizację pierwszego etapu zagospodarowania części terenu po dawnym motelu Krak w Krakowie, fot. www.krakow.pl

Istotnym elementem prac jest oczyszczenie terenu i usunięcie miejsc parkingowych z kostki granitowej. Elementy pochodzące z rozbiórki zostaną wykorzystane do prac związanych z budową jednej z parkowych ścieżek.

Teren parku, ze względu na bliskość dróg o dużym natężeniu ruchu, zostanie wzbogacony o nowe nasadzenia, które ochronią użytkowników zieleni przed hałasem. Projekt przewiduje też rekultywację istniejących trawników oraz wprowadzenie we fragmencie łąki kwietnej.

We wschodniej części parku zdemontowana zostanie stara nawierzchnia, zbudowane zostanie boisko trawiaste wraz bramkami do piłki nożnej, zestawem do siatkówki oraz piłkochwytami. W pobliżu boiska nasadzonych zostanie też dziewięć drzew. W części zachodniej zamontowane zostaną huśtawki. Dodatkowo na istniejącej nawierzchni staną ławki ze stołami piknikowymi.