Była asfaltowa pustynia, jest nowoczesny plac miejski. Tak się zmieniło centrum Łobza

Centrum Łobza do niedawna była asfaltową pustynią. To się zmieniło po rewitalizacji tego terenu, w efekcie której powstał tętniący życiem plac miejski. Za jego projektem stoi szczecińska pracownia BIASTUDIO.

Zespół architektów ze szczecińskiej pracowni BIASTUDIO stworzył projekt placu miejskiego w centrum miasta Łobez.

W miejscu asfaltowej pustyni sąsiadującej zaśmieconymi zaroślami powstała nowoczesna przestrzeń dla mieszkańców.

W ramach inwestycji zaplanowano stworzenie na terenie tego miejsca amfiteatru, strefy relaksu dla mieszkańców Łobza, a także połączenie obszaru z nabrzeżem rzeki Regi.

W centrum liczącego około dziesięciu tysięcy mieszkańców miasta Łobez, w województwie zachodniopomorskim, znajduje się teren, który jeszcze kilka lat temu stanowił asfaltową pustynię, służącą jako miejsce do nauki jazdy samochodem. Przylegający do niego brzeg malowniczej rzeki Regi porośnięty był zaroślami, w których znajdowały się śmieci. Teraz przestrzeń stała się przyjazna i funkcjonalna, a nowe rozwiązania zachęcają, by spędzać tu wolny czas. Nad projektem rewitalizacji, którą ukończono w 2021 roku, pracował zespół architektów ze szczecińskiej pracowni BIASTUDIO.

Przestrzeń w centrum Łobza stała się przyjazna i funkcjonalna, a nowe rozwiązania zachęcają, by spędzać tu wolny czas. fot. mat. prasowe

Rewitalizacja obszaru w centrum miejscowości Łobez obejmowała budowę wielofunkcyjnej przestrzeni i zagospodarowanie nabrzeża rzeki Regi. Dzięki przemyślanej koncepcji udało się stworzyć miejsce różnorodne i wyjątkowe, przeznaczone do codziennego relaksu, a także organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

Nowa tożsamość

Pomysłodawca projektu, arch. Gaweł Biedunkiewicz podkreśla: „Naszym zadaniem było stworzenie projektu rewitalizacji placu miejskiego i nadanie mu szeregu praktycznych funkcji. W ramach inwestycji zaplanowano stworzenie na terenie tego miejsca amfiteatru, strefy relaksu dla mieszkańców Łobza, a także połączenie obszaru z nabrzeżem rzeki Regi.”

Obszerny teren znajduje się w otoczeniu drzew. Nie zabrakło ich na szczęście również w centralnej części – na dużym trawniku. Na placu można teraz bez trudu ukryć się przed słońcem i deszczem, dzięki rozłożystym wiatom, które dodatkowo wyposażono w drewniane ławki. Całość posiada przemyślane oświetlenie, gwarantujące mieszkańcom bezpieczeństwo.

Nowa scena

Duży amfiteatr otrzymał minimalistyczną formę, która jest spójna z projektem całej przestrzeni. Obiekt umieszczono tak, aby występy można było oglądać praktycznie z każdego miejsca. Przed amfiteatrem umieszczono także rzędy ławek.

Całość kompozycji oparto o charakterystyczną dla pracowni BIASTUDIO grę kątami, ukosami i różnorodnością faktur. fot. mat. prasowe

Efektownym elementem placu jest podświetlana fontanna. Strumienie wody wytryskują wprost z podłoża, co pozwala dzieciom na bezpieczną zabawę w letnie dni. Fontanna dostarcza nie tylko wrażeń estetycznych, ale również chłodu w czasie upałów. Otaczają ją zadaszone wiaty z ławkami. Trafnie przemyślano także potrzeby młodzieży, wygospodarowując przestrzeń na niewielki skatepark. Całość kompozycji oparto o charakterystyczną dla pracowni BIASTUDIO grę kątami, ukosami i różnorodnością faktur.