Była cukrownia, będzie pierwsze w mieście osiedle z mieszkaniami na wynajem [film z budowy]

Aż 388 mieszkań zaoferuje pierwsza inwestycja PRS w Lublinie. Za architektonicznymi sterami stoi pracownia Stelmach i Partnerzy.

Na terenie należącym niegdyś do Cukrowni Lublin, który rządowa spółka PFR Nieruchomości kupiła pod koniec 2020 roku, powstanie pierwsza w mieście inwestycja PRS.

Trzy bloki przy ul. Krochmalnej oprócz 388 mieszkań pomieszczą ponad 20 lokali usługowych w parterach budynków. W strukturze mieszkań przeważają te 3- i 2-pokojowe, ale nie zabraknie również kawalerek oraz lokali 4-pokojowych. Łącznie będzie to ponad 21 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Przewidziano ponad 400 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Za projekt architektoniczno-urbanistyczny osiedla odpowiada pracownia Stelmach i Partnerzy.

Polski rynek PRS koncentruje swoją działalność w czołówce największych polskich miast – w Warszawie, Krakowie czy Trójmieście. Od lat udowadniamy, że jest atrakcyjną alternatywą nie tylko dla mieszkańców metropolii. Okolice ulicy Krochmalnej mają ogromny potencjał, który nie został do tej pory wykorzystany, dlatego cieszy nas, że możemy zainwestować tej okolicy i być jednymi z pierwszych, którzy przyczynią się do jej rozwoju. Naszym celem jest dostarczenie wysokiej jakości budownictwa, które spełni potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności, zapewniając wygodę oraz dostęp do różnorodnych przestrzeni i usług. Budowa nowego osiedla będzie impulsem nie tylko do rozwoju okolicy, ale również przywrócenia jej atrakcyjności w oczach samych mieszkańców Lublina – powiedział Wojciech Caruk, Prezes PFR Nieruchomości S.A.