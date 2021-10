Była ruina, jest biurowiec

Jeszcze parę lat temu była grożącą zawaleniem ruiną, przez którą trzeba było wstrzymywać ruch tramwajów na ulicy. Wczoraj Łódzka Spółka Infrastrukturalna obwieściła, że remont ponad 120-letniej kamienicy przy ul. Zielonej 6 został oficjalnie zakończony.

Remont i przebudowa zabytkowego domu rozpoczęły się latem 2019 r. i trwały do końca września br. Lokale użytkowe są już przekazywane nowym najemcom, którzy wkrótce uruchomią tam swoje działalności. Oprócz restauracji i biura podróży będą tam działać m.in. poradnia zdrowia psychicznego oraz firma zajmująca się pośrednictwem pracy. W całej kamienicy 80% powierzchni użytkowych jest już wynajętych. Na nowych najemców czekają już tylko cztery lokale w prawej oficynie.

Dwuletni remont okazał się prawdziwą epopeją, a to ze względu na fatalny stan techniczny budynków tworzących tę nieruchomość. Wystarczy powiedzieć, że prace rozpoczęły się od wyburzenia lewej oficyny. W 2015 r. pękła jej boczna ściana, co spowodowało konieczność wstrzymania na ul. Zielonej ruchu tramwajów. Część oficyny rozebrano, resztę wzmocniono stalowymi prętami i kotwami spinającymi. Podobnych prac wymagały później również prawa oficyna oraz budynek frontowy. Wzmocniono także stropy. Na nowo położono wszystkie instalacje.

W kamienicy odnaleziono mnóstwo historycznych detali architektonicznych wymagających zabezpieczenia: pierwotne wymalowania, polichromie, złocone sztukaterie. Wszystkie wymagały drobiazgowej rekonstrukcji. Pieczołowicie odnowiono pałacowe parkiety oraz klatkę schodową. Pracom konserwatorskim poddano również zabytkową stolarkę drzwiową i okienną. Odrestaurowano frontową elewację kamienicy wraz z bogato zdobionymi balustradami balkonów trzeciego piętra, które odtworzono na podstawie zdjęć.

Zielono przy Zielonej

Całkowite przeobrażenie przeszło wewnętrzne podwórko kamienicy, które ma pełnić funkcję zielonej przestrzeni publicznej. Jego ozdobą będą trzy klony otoczone bogatą niską roślinnością.

Budynek został wyposażony w wytwarzającą energię elektryczną instalację fotowoltaiczną, energooszczędne LED-owe oświetlenie i ładowarkę do rowerów elektrycznych. Ma też zbiornik na wodę deszczową, która posłuży do podlewania roślin. Koszt inwestycji: ponad 20 mln zł brutto.

Historia kamienicy przy Zielonej 6

Powstanie kamienicy datowane jest na rok 1894. Wcześniej na parceli przy ul. Zielonej 6 znajdował się murowany dom z blaszanym dachem oraz zabudowania gospodarcze, a właścicielem posesji był Fryderyk Florian Miller.

We wrześniu 1879 r. Miller sprzedał nieruchomość Ickowi i Rozalii Aurbach. To oni rozbudowali kamienicę. W pierwszej kolejności poszerzono budynek od zachodniej strony (prawa oficyna) oraz nadbudowano go o dwa kolejne piętra. Wtedy także powstała podpiwniczona, czterokondygnacyjna oficyna zachodnia i parterowa służbówka w głębi posesji. Najpóźniej powstał projekt rozbudowy budynku frontowego, którego autorami byli Franciszek Chełmiński i Alwill Jankau. To im kamienica zawdzięcza czwartą kondygnację i neobarokowy charakter. W 1906 r. za kwotę 48 tys. rubli nieruchomość została odkupiona od Aurbachów przez Dom Bankowy Wilhelma Landau. W 20-leciu międzywojennym wróciła ponownie do wcześniejszych właścicieli.