Było centrum handlowe, będzie multifunkcyjny kwartał

Deweloper VFM Real Estate na łódzkim Polesiu zamierza zrealizować projekt miastotwórczy, w skład którego ma wejść osiedle mieszkaniowe z lokalami usługowymi, handlowymi, gastronomicznymi i całkiem nowa przestrzeń dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Inwestycja nazwana „Corso” zakłada realizację osiedla składającego się docelowo z 13 budynków mieszkalnych (ok. 1500 mieszkań). Ustawione w dwóch szeregach domy wielorodzinne zostaną rozdzielone ogólnodostępnym pasażem z wyłączonym ruchem pojazdów. To bogate w roślinność corso (deptak z jęz. włoskiego), ma być osią projektu i wizytówką całego osiedla, które za sprawą ciągu punktów usługowych, sklepów i lokali gastronomicznych w parterach stojących przy nim domów mają stworzyć tam nowy, tętniący życiem zakątek łódzkiego Polesia. Pasaż, ciągnący się od ul. Kasprzaka równolegle do ul. Legionów, ma kończyć się zielonym skwerem miejskim ze strefą relaksu i kawiarnią „okrąglakiem” – w kształcie okręgu.

– Dawne zabudowania zostaną docelowo wyburzone w całości, co umożliwi stworzenie zupełnie nowej tkanki miejskiej – informuje Michał Wrzosek, dyrektor ds. Inwestycji i Akwizycji w VFM Real Estate

Do dyspozycji mieszkańców „Corso” będzie też kilka placów zabaw oraz strefy rekreacyjne oddzielone od ogólnodostępnego corso. Zmotoryzowani będą mogli korzystać z podziemnego garażu na 1500 miejsc parkingowych. Przewidziano też miejsca dla aut gości. Na terenie osiedla znajdą się stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, paczkomaty, parkingi dla rowerów.

Realizacja całej inwestycji zajmie ok. 6 lat. W pierwszym etapie powstaną jeden budynek ze 144 mieszkaniami i 4 lokalami usługowymi. Planowany termin oddania ich do użytku to IV kwartał 2024 r.