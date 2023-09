Było kino, będą mieszkania. Nowa inwestycja w Stargardzie

W ścisłym centrum Stargardu, w miejscu gdzie kiedyś znajdowało się założone w 1964 r. kino Ina powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie.

Apartamenty Kino Ina to najnowsza inwestycja przygotowywana przez spółkę Elbud Szczecin. Apartamentowiec przygotowany w podwyższonym standardzie wykończenia powstanie w ścisłym centrum Stargardu, w miejscu które przez kilkadziesiąt lat uznawane było przez miłośników kina za jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta. Prace nad inwestycją rozpoczęły się we wrześniu tego roku. Autorem projektu jest szczecińska pracownia Gorscy sp. z o.o.

Apartamenty Kino Ina powstają przy ulicy Wojska Polskiego 37, w lokalizacji dobrze znanej wszystkim mieszkańcom Stargardu. To właśnie w tym miejscu przez niemal 50 lat funkcjonowało założone w 1964 r. kino Ina. Z uwagi na zakończenie jego działalności w 2007 r., inwestor zdecydował się na wybudowanie w tym miejscu nowoczesnego budynku mieszkalnego, który jednocześnie wpisywałby się w historię tego miejsca.

Głównym założeniem projektowym było więc stworzenie budynku, który będzie spełniał trzy zasadnicze warunki - nawiązywał do historycznej architektury w pierzei ul. Wojska Polskiego, stanowił kontynuację istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz charakteryzował się nowoczesnym stylem i wysoką jakością materiałów wykończeniowych. W ten sposób powstał projekt Apartamenty Kino Ina, którego misją jest zmiana kultowej lokalizacji w samym sercu Stargardu w przyjazne i komfortowe miejsce do życia.

Jesteśmy dumni, że możemy zaproponować mieszkańcom Stargardu nową energię i miejsce do życia na terenie, który przez wiele lat pozostawał opuszczony i zaniedbany - mówi Jarosław Sajewicz, prezes Elbud Szczecin. Projekt, który obecnie realizujemy na terenie dawnego Kina Ina, to nie tylko budowa pięknego obiektu mieszkalnego, ale również przywracanie życia i historii temu miejscu. Niezapomniane Kino Ina przez wiele lat służyło mieszkańcom Stargardu za ważne miejsce spotkań i rozrywki. Niemal każdy z nich ma swoje wspomnienia związane z czasem spędzonym w tamtych murach. Niestety, z biegiem lat, obiekt popadł w zapomnienie i został mocno zaniedbany. Postawiliśmy sobie za cel przywrócenie blasku temu terenowi. Wierzymy, że nasza inwestycja przyczyni się do odrodzenia tego fragmentu miasta i stworzy przestrzeń, która będzie ciekawą częścią centrum Stargardu dla wszystkich jego mieszkańców.