Było Tesco, będzie pierwszy GIGAmarket Leroy Merlin w Poznaniu

Dostępnych będzie aż 850 miejsc parkingowych, a także miejsca umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych oraz parking dla rowerów.

W pierwszej połowie 2024 roku Leroy Merlin Polska otworzy pierwszy GIGAmarket w Poznaniu. Sklep zlokalizowany będzie przy ul. Serbskiej 7, a jego powierzchnia wyniesie ponad 11 000 mkw. Będzie to największy obiekt usługowo-handlowy w tej części miasta. Mieszkańcy Poznania będą mieli dostęp do ponad 38 tysięcy produktów do domu i ogrodu, dostępnych od ręki.

W sklepie GIGAmarket Leroy Merlin dostępne będą profesjonalne usługi projektowania wnętrz, umożliwiające stworzenie wymarzonej kuchni czy łazienki. To kompleksowe podejście nie tylko usprawni proces zakupowy, ale przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Wystarczy jedna wizyta w sklepie, aby zaplanować i zamówić wszystkie elementy projektu.

Odwiedzający sklep będą mogli również skorzystać z bogatej oferty usług dodatkowych, takich jak np. montaż, transport wraz z wnoszeniem, szycie firan i zasłon, oprawa luster i obrazów, przycinanie płyt i blatów w profesjonalnym warsztacie stolarskim.

Dla komfortu klientów dostępnych będzie aż 850 miejsc parkingowych, w tym dedykowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz profesjonalistów. Przy sklepie znajdą się również specjalne miejsca umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych oraz parking dla rowerów.

Nowy GIGAmarket Leroy Merlin powstaje w dawnym budynku Tesco. Obecnie trwają prace, które mają dostosować obiekt do standardów Leroy Merlin.