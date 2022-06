Case study: akustyka a doświadczenia kupujących w Westfield Mall w Leidschendam

Jak sprawić by klienci centrów handlowych na zakupach spędzili więcej czasu i by czuli się komfortowo? Holenderski ekspert od dźwięków Joost Vermeulen podpowiada: zadbaj o dobrą akustykę. Takie podejście obrazuje na przykładzie największego centrum handlowego w Holandii, należącej do Unibail-Rodamco galerii Westfield Mall w Leidschendam.

Działające od 1974 roku centrum handlowe inwestor gruntownie przebudował. Tworzyły je oddzielne budynki. W 2016 roku rozpoczęła się metamorfoza, która trwała aż do minionego roku.

Kosztem 570 mln euro Unibail-Rodamco stworzyło połączony kompleks, największy obiekt handlowy w Holandii. Pod wieloma względami to wzorcowy projekt w branży retail.

Dużą uwagę w projekcie przywiązano do akustyki miejsca.

Za projektem stoi biuro MVSA Architect.

Bryła spowita jedwabnym szalem

Koncepcja architektoniczna opracowana przez biuro MVSA Architect z Amsterdamu opierała się na konieczności połączenia oddzielnych części handlowych w jeden spójny kompleks. Inspiracją do idei łagodnego złączenia rozsianych budynków był jedwabny szal. Nowa bryła centrum w górnej części przypomina więc lekką, dynamiczną tkaninę, która owija się wokół poszczególnych budynków.

Motyw falującego szala przenika też do wnętrza. Doskonale widać to na suficie. Jest biały, gładki, jednolity, niemal „płynie” nad głowami użytkowników, poprzecinany jedynie oświetleniem i delikatnymi, wgłębieniami identycznymi jak ciemne, falujące wstęgi na marmurowej posadzce. By stworzyć tak wpasowany w koncepcję sufit architekci potrzebowali odpowiedniego rozwiązania. Ale przestrzeń nad głowami miała nie tylko pasować do spójnej koncepcji odwołującej się do jedwabnej chusty.

Wymagania architektów były dużo wyższe. Sufit miał naśladować skalę ogromnego centrum, gdzie nawet witryny sklepowe mają nietypową wysokość, bo aż 7,5 metra. Miał być elegancki, monumentalny. I dodatkowe wymaganie – przestrzeń pod stropem miała „pracować” akustycznie, tak by zminimalizować pogłos w tych dużych przestrzeniach.

Wybór padł na rozwiązanie Knauf Ceiling Solution innowacyjny, monolityczny sufit Eleganza o najwyższej klasie pochłaniania dźwięków (klasa A).

Physical experience czyli zakupy jak wycieczka

Czy nam się to podoba czy nie, dla wielu osób pobyt w centrum handlowym to dziś atrakcja sama w sobie. Odwiedzają wielkie galerie handlowe nie tylko po to, by coś kupić. Spędzają czas w restauracjach, kawiarniach, korzystają z wielu dodatkowych usług, które coraz częściej pojawiają się w galeriach handlowych. Coraz większą rolę ogrywa więc nie tylko oferta sklepów, liczy się też każdy element który sprawi, że użytkownicy czują się w centrum dobrze. Część ekspertów wprowadziła już nawet dla tego specjalne określenie: physical experience.

Westfield Mall w Leidschendam jest największym centrum handlowym w Holandii. Znajduje się tu blisko 300 sklepów, a także restauracje, kawiarnie. Dla projektantów i inwestora jednak nie tylko wypełnienie galerii czy jej wystrój były ważne. Zastanawiano się jak sprawić, by osoby odwiedzające gmach czuli się komfortowo. Jednym z filarów zadbania o komfort stał się dźwięk.

– Słuch jest jednym z naszych zmysłów. Ogrywa kluczową rolę w dobrym samopoczuciu. Przyjazne, otoczenie akustyczne, pozbawione hałasu i pogłosu sprawia, że użytkownicy czują się lepiej. W efekcie dłużej pozostają w centrum handlowym – wyjaśnia Joost Vermeulen, doradca ds. akustyki z firmy Pennings Akoestisch Afmaterialen.

W sumie firma Kwakman Afbouw odpowiedzialna za realizację instalacji sufitowych zamontowała w galerii ponad 13 tys. mkw. sufitów. Pomimo ogromnej skali realizacji prace przebiegały sprawnie, z dwóch powodów: cała instalacja została najpierw zbudowana przy użyciu modeli 3D BIM. Wykonawca chciał wyeliminować ewentualne błędy, by w czasie realnych prac budować krócej. Sama instalacja gładkiego, monolitycznego sufitu Eleganza też była szybka, gdyż płyty z tej linii mają duże wymiary.

– Odbicie światła od białego sufitu Eleganza na poziomie 81% pozwala doświetlić wnętrze w sposób naturalny, a tym samym oszczędzić energię. A certyfikat jakości powietrza jaki posiada ten sufit - Eurofins Indoor Air Comfort też znacznie wpływa na komfort użytkowników – informuje architekt Anna Baczkowska, menedżerka sprzedaży w Knauf Ceiling Solutions.

To holistyczne podejście inwestora i architektów potwierdza jeszcze jedna ciekawostka związana z Westfield Mall – znalazło się tu miejsce nawet na budki dla ptaków, budka dla nietoperzy i hotel dla pszczół.