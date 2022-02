Case study: City Forum jako przykład dobrze zaprojektowanego biurowca

Jak projektować nowoczesne biurowce? Jak wskazują projektanci, ekologiczne rozwiązania i ergonomiczna przestrzeń oraz przemyślane rozwiązania technologiczne to pożądane cechy nowoczesnego biurowca.

REKLAMA

Nowoczesne biurowce, dzięki przemyślanej koncepcji, zastosowanym rozwiązaniom i technologiom, mogą sprzyjać efektywniejszej pracy i zarazem optymalizować koszty eksploatacji. Jakie udogodnienia są dziś najbardziej pożądane przez najemców?

Obecnie coraz częściej mówi się o komforcie pracowników jako istotnym czynniku, który wpływa na motywację i chęć do pracy. Wiele firm zauważyło, że do zapewnienia odpowiedniej produktywności należy stworzyć warunki umożliwiające skupienie się, ale i odprężenie. Co więcej, odpowiednio zaprojektowane biuro wpływa na wizerunek firmy – co przekłada się zarówno na pracowników, jak i klientów.

Przeczytaj także >>Tak pracują SRDK Architekci. Zaglądamy do City One we Wrocławiu

Jak podkreśla Dorota Jarodzka-Śródka, szefowa SRDK Architekci Studio Śródka, projektowanie zawsze powinno uwzględniać kontekst. Jako przykład podaje zespół biurowy City Forum we Wrocławiu zaprojektowany właśnie przez SRDK Studio.

– Podczas projektowania oraz procesu realizacji architekci i inżynierowie byli w ścisłym kontakcie z lokalną społecznością. Ideą projektu było myślenie skalą kwartału i włączenie nowego obiektu w tkankę nie tylko miejską, ale i społeczną. Powstał więc pomiędzy budynkami ogólnodostępny dziedziniec wyposażony w ławki i stojaki dla rowerów, zagospodarowany zielenią i odizolowany od hałasu śródmiejskiej arterii stalowo-szklaną konstrukcją porastającą pnączami. Wszystkie rośliny to gatunki rodzime, dobrane tak, aby bez specjalnej pielęgnacji mogły przetrwać w lokalnych warunkach klimatycznych – tłumaczy.

Z korzyścią dla okolicy

Wzbogacenie przestrzeni o ogólnodostępne części wspólne czy dobrze zaprojektowaną zieleń sprzyja interakcjom i bezpieczeństwu. Przez wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami można swobodnie przejść lub odpocząć wśród roślin. Jak podkreślają architekci, dzięki odpowiednio zaplanowanej zabudowie zyskała cała okolica.

Jeszcze kilkanaście lat temu na terenie zespołu biurowego City Forum był dziki parking i targowisko, które powstały po wyburzeniu zabudowań zniszczonych powodzią w 1997 roku. Dzielnica, potocznie nazywana trójkątem bermudzkim, nie zachęcała do samotnych spacerów po zmierzchu. Dziś zyskała nowoczesny charakter. Po dzikim parkingu nie ma śladu. Na zrewitalizowanej przestrzeni dwa jasne budynki zespolone ażurową bramą łączą Przedmieście Oławskie z traktem prowadzącym do centrum Wrocławia.

Dla komfortu pracy

Współczesne rozwiązania architektoniczne i technologiczne mają jednak nie tylko angażować lokalne społeczności i zmieniać charakter nieefektywnie wykorzystywanych obszarów miejskich. Firmy biorą komfort pracy i jednocześnie optymalizację kosztów eksploatacji budynku.