Case study: harmonia sufitów i podłóg w Mennica Legacy Tower

Główne lobby w budynkach użyteczności publicznej, z uwagi na swoją funkcję, muszą pozostać otwarte i surowe. Jak więc zaskoczyć użytkowników? W wieżowcu Mennica Legacy Tower w Warszawie projektanci i inwestor postawi na harmonię. Sufit i podłoga, dzięki temu, że idealnie ze sobą współgrają tworzą w zasadzie cały wystrój.

Lobby w budynku z założenia jest przestrzenią otwartą, ale dość pustą. Trudno tu postawić na niecodzienny, bogaty w detale design. Ale jeśli główne skrzypce w wystroju powierzy się duetowi: sufit i podłoga, efekt robi wrażenie. Tak właśnie zaprojektowano główne lobby w budynkach warszawskiego wieżowca Mennica Legacy Tower.

Od lat projektanci wnętrz prześcigają się w rywalizacji na wyszukane wzory, kolory, faktury materiałów. Modzie na bogaty, nieszablonowy wystrój wnętrz ulegają nie tylko mieszkania, ale też powierzchnie biurowe, muzea czy wnętrza hoteli. Nie wszędzie jednak architekci mogą zaszaleć.

Estetyka i akustyka

Bryła budynku, zaprojektowana przez prestiżową pracownię Goettsch Partners z Chicago, definiuje powierzchnię zarówno podłogi jak i stropu. Zdecydowana część lobby tworzy wygięta w łuk przestrzeń, z jednej strony zakończona szklaną taflą panoramicznych okien, z drugiej ścianą z gładką, brązową okładziną. Trudno wprowadzić tu elementy ozdobne. Dlatego zaokrąglony charakter podkreślają biegnące po łuku jasne pasy kamiennej posadzki.

W parze z nimi, nad głowami, również zakręcające łagodnie po stropie biegną akustyczne sufity podwieszane. Konstrukcja nośna sufitu wykonana została specjalnie na zamówienie inwestora. Wykorzystano profile Knauf Bulkhead. Z kolei same panele zamontowane na suficie są metalowe. Podłużne płyty Metal R-Clip mają specjalną delikatną perforację co pomaga rozbić uderzające dźwięki i obniżyć pogłos. Dodatkowo wewnątrz znajduje się specjalny wkład z flizeliny akustycznej. Te podwyższone elementy wpływające na przyjazną akustykę w lobby są szczególnie ważne. Wnętrze tworzą duże powierzchnie twardych, odbijających dźwięki materiałów. By obniżyć pogłos stosuje się więc rozwiązania poprawiające komfort akustyczny użytkowników.

Grzecznie w szeregu ustawione są też lampy. System profili Bulkhead w których osadzono panele sufitowe pozwolił jednocześnie na odpowiednie poprowadzenie punktów oświetlenia.

Pas oświetlenia linearnie łączy się z rozświetlonymi wgłębieniami w okładzinie kamiennej zainstalowanej na ścianie.

W budynku Mennica West wchodzącym w skład kompleksu biurowego na suficie i na ścianie nad recepcją zainstalowano pionowe panele akustyczne. Tu podłoga pozostaje jakby na drugim planie. Główną dynamikę wnętrza nadają zgrane ze sobą podłużne oświetlenia na suficie, rozświetlone wgłębiania w okładzinie ściennej oraz łączenie tafli szkła na elewacji. Para sufit i podłoga tworzy jedność kolorystyczną – obie powierzchnie mają jasny, kremowy kolor.

Budynek liczący 65 tys. mkw. powierzchni biurowej uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Bardzo wysoko oceniono m.in. rozwiązania przyjazne środowisku oraz jakość materiałów. Nie bez znaczenia w procesie certyfikacji był fakt, iż sufity wykonane się z trwałego, jakościowego materiału jakim jest metal, zawierają udział materiału z recyklingu (30%), mogą być podane ponownemu wykorzystaniu, a ich ewentualna naprawa czy wymiana z uwagi na modułowość nie wymaga demontażu całego sufitu, a jedynie poszczególnych paneli. A sama inwestycja, choć oddana zaledwie kilka miesięcy temu już teraz może pochwalić się jedną z najważniejszych nagród architektonicznych – wyróżnieniem w European Property Awards.