Case Study: instalacje i łazienki w muzeum designu spod kreski mistrza Kengo Kumy

Słynny architekt Kengo Kuma stworzył budynek pierwszego szkockiego muzeum designu V&A Dundee. Przyjrzeliśmy się temu projektowi z bliska.

V&A Dundee to muzeum designu, mieszczące się w szkockim Dundee, niecałe półtorej godziny drogi na północ od Edynburga. To tam japoński architekt, Kengo Kuma, stworzył swój pierwszy projekt na brytyjskiej ziemi. Położone blisko szkockiej części Morza Północnego muzeum ze swoją wyróżniającą się betonową fasadą z pewnością wywoła fale na powierzchni współczesnej architektury.

Japoński mistrz podbijający Europę

Kengo Kuma to ikona światowej architektury. Uznawany powszechnie za najbardziej rozpoznawalnego japońskiego architekta, prowadzi własne studio architektoniczne Spatial Design Studio. Jako znany i ceniony na całym świecie projektant wykładał na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Illinois, i Uniwersytecie Keio, gdzie zrobił doktorat. Jednym z jego najsłynniejszych projektów jest Stadion Narodowy w Tokio, zbudowany na Igrzyska Olimpijskie w 2020 roku.

Filozofia Kengo Kumy opiera się na przywracaniu tradycyjnych, japońskich nurtów w budownictwie i reinterpretowaniu ich tak, aby odpowiadały wyzwaniom współczesności. Według architekta da się nawiązać relację między naturą i budynkiem – wystarczy szanować przestrzeń, zamiast próbować nad nią dominować.

Projekty Kengo Kumy zaskakują także doborem nieoczywistych materiałów. Przykładem może być kamień, używany do zaznaczenia lekkości bryły. Są też w pewnym sensie „ubieraniem natury w ramki” – projektowaniem obiektów przy jej pełnym poszanowaniu. Zdaniem architekta, tylko takie podejście do projektowania pozwala na bardziej intymne, głębsze doświadczanie otaczającej nas przyrody.

Pierwsze szkockie muzeum designu – V&A Dundee

Mierzący 8500 metrów kwadratowych szkocki odpowiednik londyńskiego Victoria and Albert Museum łączy zróżnicowane przestrzenie wystawiennicze. Jest też lokum dla początkujących studiów artystycznych, sklepików, kawiarni i restauracji. Już inaugurująca jego działalność wystawa poświęcona projektom najsłynniejszych liniowców „Ocean Liners: Speed and style” przyciągnęła tłumy.

Jednak muzeum – jako pierwsze w Szkocji poświęcone w całości projektowaniu – przyciąga przede wszystkim nazwiskiem Kengo Kumy. Słynny architekt stworzył budynek z pozoru składający się z dwóch odwróconych piramid, położonych na brzegu rzeki Tay. Z bliska okazuje się jednak, że liczne zagłębienia poziomych linii to ułożone listwowo warstwy betonu. Każda z nich waży ponad cztery tony. Położone jedna nad drugą, dodają całemu budynkowi surowego charakteru. Jak twierdzi sam architekt to klify nieodległego Morza Północnego zainspirowały go do tego projektu.

Plac budowy w centrum uwagi

Umiejscowiony na majestatycznej rzece Tay obiekt zwraca uwagę także niezwykle płynnym połączeniem między miejskim a naturalnym otoczeniem. Dzięki temu możemy podziwiać zaskakujące panoramy podczas spacerów wokół muzeum – inne w obu kierunkach. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że budynek zagłębiony w rzekę i znajdujący się nad jej powierzchnią na wysokości 19,5 metra, jeszcze na etapie budowy stał się popularnym miejscem do robienia zdjęć na media społecznościowe.

W poszanowaniu dóbr naturalnych