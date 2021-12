Case study: instalacje i łazienki w poznańskim Nowym Rynku

Nowy Rynek w Poznaniu to nowoczesny kompleks biurowy, który nie tylko nawiązuje architekturą do tradycji urbanistycznych, ale powstaje w zgodzie z wytycznymi rozmaitych certyfikatów budowlanych. Oznacza to zastosowanie instalacji i wyposażenia spełniających określone wymogi.

REKLAMA

W miejscu dawnego dworca PKS w Poznaniu powstaje kompleks nowoczesnych budynków biurowych Nowy Rynek, skomponowany według historycznych założeń budowy miast, czyli z rynkiem w centralnym punkcie.

W kompleksie zastosowano szereg rozwiązań mających podwyższyć bezpieczeństwo i trwałość budynku. Wśród nich są systemy odwodnień dachowych, instalacje wodne i grzewcze oraz wyposażenie łazienek marki Geberit.

Niedaleko dworca PKP i Międzynarodowych Targów Poznańskich, w otoczeniu urokliwych kamienic Wildy oraz Parku im. Karola Marcinkowskiego powstaje nowy kwartał miasta z dostępnym dla wszystkich rynkiem. W skład kompleksu wchodzić będą nowoczesne biurowce i lokale usługowe. Niczym uliczki prowadzące do rynku krzyżować się tu będą rozbieżne pozornie elementy – kultura i sport, ekologia i technologia czy biznes z rozrywką. Inwestycja jest wzorcowym przykładem połączenia innowacyjnych rozwiązań przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i charakteru miejsca.

Innowacyjne rozwiązania przyjazne dla człowieka

Za projekt budynku biurowca D, który został oddany do użytku pół roku temu odpowiada Medusa Group. Wyróżnia się on swoją wyjątkową i oryginalną fasadą, która mieni się odcieniami zieleni przechodząc ku górze w barwę rdzawego różu. W niższych kondygnacjach znalazły się przeszklone witryny, których celem jest oderwanie gmachu od ziemi. Aby dodać budynkowi lekkości zastosowane zostało zróżnicowanie charakteru i kolorystyki elewacji pokrytych pionowym układem kątowników, które pełnią jednocześnie funkcję zacieniaczy.

W trosce o środowisko pracy

Budynek D, jako pierwszy w regionie Wielkopolski, powstał zgodnie z wytycznymi wymagającej certyfikacji WELL na etapie Core&Shell, o który teraz będzie się ubiegał. Gwarantuje on najwyższy standard budynków przyjaznych dla zdrowia i samopoczucia ludzi.

Bezpieczeństwo użytkowania budynku zapewnia m.in. system odwodnienia dachowego Geberit Pluvia. Podczas intensywnych opadów gwarantuje bardzo wysoką przepustowość. Jest on zaprojektowany tak, że odprowadzające wodę rury napełniają się z dużą szybkością tworząc w ten sposób zamknięty, szybko płynący słup wody, który skutecznie zasysa wodę z dachu. Do jego podstawowych zalet należy ograniczenie liczby wpustów dachowych ze względu na ich dużą przepustowość, większe możliwości planowania, dzięki znacznej redukcji ilości pionów kanalizacyjnych oraz możliwość prowadzeniu rurociągów poziomych bez spadku, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Instalacje grzewcze i wodne w budynku zostały zaprojektowane z wykorzystaniem systemu Geberit Mapress. To wysoce efektywny system zaopatrzenia, wobec którego już podczas samego procesu produkcji stawia się najwyższe wymagania. Dlatego może być stosowany w przypadku różnych mediów. Ma on jednak o wiele więcej zalet. Czysty spaw na powierzchni styku pierścienia uszczelniającego przyczynia się do zapewnienia trwałej szczelności instalacji oraz do zmniejszenia podatności na korozję.