Case study: park inspiracji na świeżym powietrzu jako alternatywa dla tradycyjnych ekspozycji produktów

Firma Renson chciała na nowo zdefiniować sposób prezentacji produktów i zerwać z tradycyjną przestrzenią wystawienniczą. W ten sposób stworzyła park inspiracji na świeżym powietrzu.

REKLAMA

Renson, firma specjalizująca się w dziedzinie wentylacji, ochrony przeciwsłonecznej i dachów tarasowych stworzyła park inspiracji na świeżym powietrzu.

Park powstał na terenach NOA outdoor living w Kruisem we Flandrii Wschodniej.

Koncepcja rozciąga się aż do obszarów sanitarnych, które są wyposażone w wybrane designerskie produkty firmy Duravit.

Dzięki NOA outdoor living w Kruisem we Flandrii Wschodniej (Belgia), Renson - specjalista w dziedzinie wentylacji, ochrony przeciwsłonecznej i dachów tarasowych - oferuje wyjątkowy park inspiracji na powierzchni 30 000 mkw.

Zewnętrzna strefa mieszkalna z zapleczem odnowy biologicznej w NOA. (Źródło zdjęcia: Duravit AG)

Centrum na świeżym powietrzu koncentruje się na przyjemności i relaksie: na przykład znajduje się tam duży salon na świeżym powietrzu z basenem, a także małe parki miejskie, biuro i idylliczny pawilon nad wodą. Celem Renson jest przedstawienie życia na świeżym powietrzu jako ostatecznego, wszechstronnego doświadczenia. Niezwykła koncepcja rozciąga się aż do obszarów sanitarnych, które są wyposażone w wybrane designerskie produkty firmy Duravit.

Urządzenia sanitarne w raju na świeżym powietrzu

Wysokiej klasy optyka całego obiektu jest konsekwentnie kontynuowana w strefach wewnętrznych, aż do pomieszczeń sanitarnych. Produkty firmy Duravit - w tym montowane na ścianie toalety i pisuary z serii ME by Starck i Starck 3 wraz z dopasowanymi przegrodami pisuarowymi zapewniającymi prywatność - gwarantują przyjemne samopoczucie - nawet przy wysokiej częstotliwości odwiedzin.

Szczególną "atrakcją" jest wysokiej klasy toaleta z deską myjącą SensoWash Starck f Plus, oferująca wyjątkowe wrażenia użytkownika wraz z poczuciem zwiększonej czystości i higieny. Minimalistyczny i ponadczasowy design obiektów łazienkowych zaprojektowanych przez gwiazdę designu Philippe'a Starcka jest idealnie dopasowany do ogólnej atmosfery. Pełnowymiarowe okna w połączeniu z naturalnymi odcieniami, takimi jak Fir Green i Dark Brown, tworzą płynne przejście między wnętrzem a otoczeniem.

Przyszłościowa synergia, realistyczna inspiracja

Zielona strefa doświadczeń jest zachęcającym miejscem na relaksujący spacer po dwunastu zróżnicowanych ogrodach tematycznych i służy jako źródło inspiracji. Dzięki NOA outdoor living, Renson chciał na nowo zdefiniować sposób prezentacji produktów i zerwać z tradycyjną przestrzenią wystawienniczą.