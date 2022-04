Case study: ponad 150-letni dworzec w Stuttgarcie z nowymi nawierzchniami

Zakończona niedawno przy udziale Probet-Dasag inwestycja na Dworcu Głównym w Stuttgarcie to przykład, jak efektywnie projektować rozwiązania dedykowane konkretnym potrzebom funkcjonalnym, a zarazem zgodne z charakterem danego miejsca.

Imponujący swoim rozmiarem, otwarty w 1866 roku główny dworzec kolejowy Stuttgartu już niedługo ma przejąć rolę łącznika między „starym miastem”, a nową dzielnicą Stuttgartu.

Firma Probet-Dasag dostarczyła materiały nawierzchniowe do renowacji liczącego ponad 150 lat budynku.

Zakończona niedawno przy udziale Probet-Dasag inwestycja na Dworcu Głównym w Stuttgarcie to przykład, jak efektywnie projektować rozwiązania dedykowane konkretnym potrzebom funkcjonalnym, a zarazem zgodne z charakterem danego miejsca. Posadzki stworzone w oparciu o systemy oznakowania dotykowego nie tylko sprawiają, że wyremontowany obiekt jest bardziej przyjazny osobom niewidomym oraz słabowidzącym, lecz także spójny architektonicznie.

Wśród dotychczasowych realizacji Dasag znajdują się warszawskie stacje metra, Port Lotniczy we Wrocławiu, Dworzec Łódź Fabryczna, Dworzec Warszawa Wschodnia, czy też dworce centralne w Lipsku, Hanowerze, Frankfurcie. Do długiej listy centrów komunikacyjnych dołączył niedawno wyremontowany Stuttgart Hauptbahnhof, czyli jeden z największych dworców kolejowych w Niemczech.

Renowacja budynku liczącego ponad 150 lat była wyzwaniem logistycznym, technicznym, a także architektonicznym. Dostarczone przez firmę materiały nawierzchniowe musiały charakteryzować wysokie parametry w zakresie wytrzymałości oraz ścieralności (każdego dnia będą po nich stąpać tysiące podróżnych), spełniać normy dotyczące oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących, a także wzorowo wpisywać się w estetykę historycznego klimatu całego obiektu.

Na potrzeby projektu wyprodukowano i dostarczono:

• 7500 m kw. płyt posadzkowych,

• 1500 mb okładzin schodowych,

• 2000 mb płyt spełniających normy oznakowania dla niewidomych i niedowidzących,

• 2600 sztuk wielkoformatowych płyt kontrastowych.

W ramach ścieżek dotykowych opracowano następujące moduły funkcjonalne:

- elementy prowadzące - płyty betonowe wyposażone w podłużne wypukłości,

- elementy informacyjne - betonowe segmenty punktowo wypukłe, umieszczane najczęściej na rozgałęzieniach ścieżek,

- elementy ostrzegawcze - wąskie płyty wzbogacone o podłużne wypukłości, montowane wzdłuż krawężników i ostrzegające o obecności pasa ruchu lub toru kolejowego.

Gdy forma podąża za funkcją

Obiekty użyteczności publicznej, choć przede wszystkim spełniają istotną rolę społeczną, są bardzo często punktami charakterystycznymi dla miast i regionów ze względu na swoją architekturę. Imponujący swoim rozmiarem, otwarty w 1866 roku główny dworzec kolejowy Stuttgartu został zaprojektowany m.in. przez Paula Bonatza, który w swoich projektach łączył założenia funkcjonalne z dążeniem do monumentalizmu. Budynek już niedługo ma przejąć rolę łącznika między „starym miastem”, a nową dzielnicą Stuttgartu.

– Płyty posadzkowe, kontrastowe i okładziny schodowe wyprodukowane przez Dasag musiały precyzyjnie spełnić założenia koncepcyjne projektu. Po pierwsze zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo, po drugie wpasować się w monumentalny charakter budynku, po trzecie symbolizować zarówno to co najlepsze w szlachetnym kamieniu, jak również nawiązywać wizualnie do nowoczesności. Motto naszej firmy, czyli ”Jakość w kamieniu”, którego od lat sumiennie przestrzegamy, pozwoliło nam sprawnie wkomponować wyprodukowane materiały w założenia projektowe. – komentuje Andrzej Chłopek, Dyrektor Handlowy firmy Dasag.

Nawierzchnie firmy z Żagania wyróżniają antypoślizgowe, uszorstkowione powierzchnie płyt, a także ich wysoka mrozoodporność oraz wytrzymałość zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i ścieranie w wyniku intensywnego użytkowania.