Case Study: Starostwo Powiatowe w Pile w nowych "szatach"

Mieszkańcy Piły przyznają zgodnie, że odrestaurowany budynek Starostwa Powiatowego w Pile to prawdziwa perełka ich miasta. Niemalże stuletni, niszczejący obiekt po przejściu termomodernizacji odzyskał swój reprezentacyjny charakter, stając się wizytówką wielkopolskiej osady. Efekt doceniło także środowisko architektoniczne, przyznając obiektowi główną nagrodę w konkursie Fasada Roku 2021 w kategorii „budynek po termomodernizacji”. Jak wyglądała droga do celu?

Aby poznać historię tego – szczególnego na mapie Piły – miejsca musimy przenieść się do 1927 roku. To właśnie wtedy według projektu Ernsta Bohne wniesiono okazały gmach, wybierając na jego lokalizację niezwykle urokliwe miejsce w sąsiedztwie rzeki Gwdy. Obiekt nawiązywał do stylu budowli niemieckich z okresu międzywojennego. Przez lata jego funkcje zmieniały się – początkowo, w latach 1954-1970, mury budynku służyły jako Liceum Pedagogiczne, w którym kształciły się przyszłe wychowawczynie przedszkoli, korzystając także z internatu i stołówki. Obiekt zapewniał także lokum dla nauczycieli. Na początku lat 70. gmach zmienił swoje przeznaczenie, stając się domem dziecka, a 5 lat później został siedzibą władz w nowo utworzonym województwie pilskim. Po reformie administracyjnej w 1999 roku w budynku utworzono Starostwo Powiatowe. Niestety ząb czasu nie oszczędził budowli, której zabytkowa fasada z roku na rok niszczała.

Czas na nowe „szaty”

Sierpień 2020 roku okazał się przełomowy dla pilskiego urzędu. Po latach starań o pozyskanie środków na renowację przez włodarzy miasta, prace ruszyły. Za projekt odpowiadali architekci z Filar Studio Projektu Budowlanego, a nad jego realizacją czuwała firma NOVA TERM Sp. z o.o. Sp.k. Termomodernizacji poddano nie tylko budynek wzniesiony w 1927 roku, ale także znajdujący się w jego sąsiedztwie Urząd Statystyczny. Władze przewidują także rewitalizację terenu znajdującego się w sąsiedztwie gmachu w ramach II etapu projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim", tworząc przestrzeń rekreacyjną.

Zakres prac był szeroki – obejmował zarówno działania remontowe na zewnątrz – naprawę uszkodzonych tynków, odnowienie elewacji przy zachowaniu zabytkowych cegieł i sztukaterii, wymianę stolarki okiennej, naprawę dachu i montaż paneli fotowoltaicznych w jego części, remont tarasów i elementu łączącego budowle – jak i wewnątrz gmachu – wymiana instalacji grzewczej i elektrycznej. Na szczególną uwagę zasługuje montaż instalacji oświetleniowej na fasadzie głównego budynku. Dzięki niej zabytkowy gmach co wieczór pokrywa niesamowita iluminacja w barwach narodowych, tworząc efektowne „szaty”.

– Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Pile to jedna z największych inwestycji, jaką realizowaliśmy. Zabytkowy obiekt, niemalże stuletni, okazał się sporym wyzwaniem budowlanym. Po pierwsze mieliśmy świadomość rangi obiektu, który pełnił rolę reprezentacyjną w Pile, po drugie – chcieliśmy zachować jego historyczny charakter, podkreślając dekoracyjność fasady – mówi Andrzej Cieślik z NOVA TERM Sp. z o.o. Sp.k.

Podkreślić historyczny charakter

Jak wiele można zrobić przez 16 miesięcy? Patrząc na to, jak dziś prezentuje się budynek użyteczności publicznej można śmiało powiedzieć, że czas został efektywnie wykorzystany. Choć nie obyło się bez „trudności”, które często skrywają zabytkowe obiekty.