Case Study: tak wybierano materiały wykończeniowe w biurowcu Central Point

Architekci Tomasz Kazimierski i Miłosz Proch z pracowni projektowej Kazimierski i Ryba opowiadają o projektowaniu elewacji i części wspólnych we wnętrzach biurowca Central Point. Materiałem jaki zastosowali w obu przypadkach były spieki kwarcowe.

Elewacje, słupy i podcienie budynku, a także przestrzenie wspólne wnętrz biurowca Central Point wykończono m.in. spiekami Laminam.

Architekci w odniesieniu do strefy przyziemia posiłkowali się szczegółowymi badaniami wytrzymałości dla tego typu elewacji wentylowanej ze spieków.

Różne wzory wielkoformatowych płyt oglądać dziś można we wszystkich przestrzeniach wspólnych budynku – w holu wejściowym, w recepcji, na schodach, na antresoli, w holu windowym oraz w samych kabinach wind.

Budynek zaprojektowali architekci z pracowni Kazimierski i Ryba.

Na elewacji oraz w ogólnodostępnych wnętrzach budynku Central Point – eleganckiego biurowca, który stanął w unikatowej lokalizacji nad węzłem pierwszej i drugiej linii warszawskiego metra – w wielu wzorach, formatach, a przede wszystkim funkcjach pojawiły się spieki Laminam. O szczegółach tego rozwiązania opowiadają projektanci budynku, architekci Tomasz Kazimierski i Miłosz Proch z pracowni projektowej Kazimierski i Ryba.

Prawie 90 metrów wysokości, 21 pięter i niemal 20 000 mkw. powierzchni. Szczytowa kondygnacja z antresolą, która wzbogaca wnętrze, a przede wszystkim zapewnia panoramiczny widok na Warszawę. Z kolei niżej, na 4. i 7. poziomie zielone tarasy do dyspozycji najemców. A to wszystko w doskonałej lokalizacji – zgodnie z nazwą w centralnym punkcie miasta, na rogu ul. Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Dokładnie tam, gdzie krzyżują się obie linie stołecznego metra.

Wyjątkowa lokalizacja

Umiejscowienie nad tym ważnym węzłem komunikacyjnym to jeden z najciekawszych wątków budynku zaprojektowanego przez architektów z pracowni Kazimierski i Ryba, we współpracy z paryskim biurem Arquitectonica (odpowiedzialnym za finalny wygląd szklanej elewacji).

Do najbardziej wymagających elementów całego przedsięwzięcia należała bowiem ścisła współpraca z Metrem Warszawskim, m.in. w związku z umieszczeniem części parkingu podziemnego ponad tunelem kolejki czy adaptacją jednego z wejść na perony, obecnie włączonego w nową bryłę.

Spieki kwarcowe na słupach i podcieniach budynku realizacja: Central Point w Warszawie, proj. Kazimierski i Ryba, fot. Sławomir Młynarczyk

Inwestycję zrealizowano z zachowaniem wyśrubowanych standardów zrównoważonego budownictwa, co potwierdził certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Central Point oferuje m.in. punkty ładowania samochodów elektrycznych, udogodnienia dla rowerzystów (parking, szatnie i prysznice), a także dostęp do światła dziennego w 90 proc. powierzchni. Wszystko to – podobnie jak lokalizacja, wygodny dojazd transportem publicznym oraz bogata infrastruktura wokół – przekłada się już teraz na komfortowe warunki pracy w budynku.

Co widać, czego nie widać

Godne uwagi rozwiązania zastosowane w obiekcie dostrzec można jednak i z zewnątrz, m.in. na liczącej 26,5 m wysokości północnej elewacji podium (niższej części budynku) wzdłuż ul. Zielnej.

– W przyszłości ma się tam pojawić kolejny obiekt, dlatego ściana pierwotnie miała zostać otynkowana. Gdy okazało się, że te plany muszą zostać odłożone w czasie, zasugerowaliśmy inwestorowi wykonanie okładziny z nowoczesnego, wielkoformatowego materiału – mówi arch. Miłosz Proch z pracowni Kazimierski i Ryba.

Wybór padł na spiek Laminam. Dlaczego? – Ze względu na doskonałe parametry techniczne, estetykę oraz możliwość uzyskania zakładanego rysunku podziałów przy dodatkowym zachowaniu tektoniki i rysunku samego materiału – wyjaśnia arch. Tomasz Kazimierski, współwłaściciel pracowni.

Ten sam materiał pojawił się na słupach i w podcieniach parteru Central Point. A także – po uzyskaniu pozytywnej opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Metra Warszawskiego – wykorzystany został w adaptacji elementów infrastruktury nadziemnej metra: zejścia oraz windy prowadzących na perony od strony

ul. Świętokrzyskiej.

Ciężar materii (projektowej)

W przypadku wszystkich wymienionych dotąd części budynku projektanci z pracowni Kazimierski i Ryba zdecydowali się zastosować mechaniczny montaż płyt – wykorzystujący nity. Brali przy tym pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, trwałości tego rozwiązania, a także wysokości budynku. Dodatkowo w odniesieniu do strefy przyziemia posiłkowali się szczegółowymi badaniami wytrzymałości dla tego typu elewacji wentylowanej ze spieków Laminam.

– Analizy dotyczyły między innymi wytrzymałości montażu płyt do podkonstrukcji, możliwych do zamontowania gabarytów płyt oraz osiągalnych w ten sposób podziałów poziomych, które by nawiązywały do podziałów w elewacji systemowej – wymienia Tomasz Kazimierski.

Dużą wagę miał poza tym… niewielki ciężar płyt Laminam – zaledwie 14,5 kg/m2. – Ze względu na lokalizację obiektu nad dwiema liniami metra, wysokość samego budynku oraz specyficznie rozwiązane posadowienie – ograniczenie ciężaru i konstrukcji, i materiałów wykończeniowych było bardzo istotnym elementem prac projektowych. Spieki Laminam doskonale wpisały się w nasze oczekiwania – podkreśla Miłosz Proch.

Trwałość materiału w przestrzeni publicznej

Skoro mowa o budynku użyteczności publicznej, i to usytuowanym w miejscu o szczególnym natężeniu ruchu (pieszych, rowerów, hulajnóg), dla wyboru projektantów niebagatelne znaczenie miała również odporność spieków Laminam na zarysowania i głębokie ścieranie,a także na promieniowanie UV – przy jednoczesnym łatwym montażu i możliwości serwisowania elewacji. Dzięki temu całość będzie się doskonale prezentowała przez długie lata. – To szczególnie ważne, a jednocześnie wyjątkowo ambitne zadanie, jako że mówimy o samym sercu miasta i o zejściu na perony dwóch linii metra – zaznacza Tomasz Kazimierski.

Zaproszenie do wnętrza

Harmonijna i owocna współpraca z producentem spieków przy opracowywaniu zewnętrznych części biurowca Central Point skłoniła projektantów z pracowni Kazimierski i Ryba do wykorzystania potencjału spieków także we wnętrzach. Różne wzory wielkoformatowych płyt oglądać dziś można we wszystkich przestrzeniach wspólnych budynku – w holu wejściowym, w recepcji, na schodach, na antresoli, w holu windowym oraz w samych kabinach wind.

Spieki kwarcowe we wnętrzach biurowca Central Point proj. Kazimierski i Ryba Central Point fot. Sławomir Młynarczyk

– O wyborze tego materiału do wnętrz przesądziło wiele ważnych czynników – podkreśla Miłosz Proch. – Najważniejsze to, obok wytrzymałości, szeroka paleta kolorystyczna i wykończeniowa, szeroki wachlarz grubości, łatwość montażu, dostępność dużych formatów, a także możliwość zamówienia już na etapie produkcji unikatowych, zaprojektowanych przez nas formatów płyt – wymienia architekt. – Ze względu na tempo prac, duże znaczenie dla inwestora oraz dla wykonawcy miała również ciągłość i szybkość dostaw – dodaje Tomasz Kazimierski.

W projekcie wnętrz budynku Central Point wykorzystano ponadto dużą zaletę spieków, jaką jest możliwość nakładania ich nie tylko na ściany czy posadzki, ale również na wiele elementów wykończenia i wyposażenia, np. na drzwi, stalowe schody (ze spieków powstały stopnice w holu głównym) czy na podłogi w kabinach windowych.

Od ogółu do szczegółu

To jednak wciąż nie wszystko. Dodatkowym atutem, na jaki zwrócili uwagę projektanci, jest możliwość zastosowania płyt dużego formatu m.in. na ścianach, słupach i posadzkach, co było ważne z uwagi na skalę kubatury. Do istotnych kwestii kompozycyjnych należy także mała powtarzalność rysunku przy dużym formacie płyt. – To rzecz nie do osiągnięcia przy okładzinach z naturalnego kamienia albo tradycyjnej ceramiki – zauważa Miłosz Proch. Z drugiej strony znaczenie miał też detal, a konkretnie niemal niezauważalna różnica w wyglądzie lica spieku oraz jego przekroju. I to mimo wykorzystania płyt zarówno matowych, jak i polerowanych.

Zdjęcia pokażą wiele spośród opisanych przez architekta zalet spieków Laminam, ale wciąż nie wszystkie. W czasie wizyty w centrum Warszawy warto więc zobaczyć spektakularny budynek Central Point na własne oczy – i z daleka, i z bliska.