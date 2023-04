Case study: tak wyglądają parkingi w inwestycji Bohema – Strefa Praga

Bohema – Strefa Praga to koncepcja urbanistyczna, realizowana na warszawskiej Pradze Północ przez Okam Capital, w której przenikają się funkcje mieszkaniowe, handlowe, biurowe i kulturalne. Zajrzeliśmy do parkingów etapu C inwestycji.

REKLAMA

Niedawno ukończony etap „C” warszawskiej inwestycji Okam, Bohema – Strefa Praga.

Etap obejmuje cztery kameralne budynki oferujące łącznie 270 mieszkań o funkcjonalnych rozkładach i powierzchni od 30 do 110 mkw.

W podziemnym parkingu etapu „C” wykonano posadzki żywiczne Deckshield marki Flowcrete.

Zarówno na ciągach komunikacyjnych, jak i na miejscach postojowych zastosowano posadzki żywiczne w szarym kolorze, z żółtymi oznaczeniami poziomymi.

Bohema – Strefa Praga to przemyślana koncepcja urbanistyczna, realizowana na warszawskiej Pradze Północ przez OKAM Capital, w której przenikają się funkcje mieszkaniowe, handlowe, biurowe i kulturalne. Inwestycja łączy zabytkowe obiekty dawnych fabryk z nowymi budynkami o nowoczesnej architekturze, nawiązującej do historycznej zabudowy. W podziemnym parkingu etapu „C”, obejmującego cztery budynki mieszkaniowe, wykonano posadzki żywiczne Deckshield marki Flowcrete.

Prestiżowy projekt OKAM Capital, Bohema – Strefa Praga, powstaje w rejonie ulic Szwedzkiej i Strzeleckiej w Warszawie, z bezpośrednim dostępem do stacji metra. Atutem inwestycji jest wielofunkcyjna przestrzeń, tworząca nową jakość życia, a także bogata oferta wspólnych terenów zewnętrznych, które sprawiają, że to miejsce tętni życiem.

Zarówno na ciągach komunikacyjnych, jak i na miejscach postojowych zastosowano posadzki żywiczne w szarym kolorze Mid Grey, z żółtymi oznaczeniami poziomymi. fot. mat. prasowe Deckshield

Bohema – Strefa Praga: parkingi w etapie C

Projekt jest realizowany etapami. Pierwszy etap, w ramach którego powstały trzy budynki mieszkaniowe, okazał się dużym sukcesem. Kolejny, niedawno ukończony etap „C” obejmuje cztery kameralne budynki oferujące łącznie 270 atrakcyjnych mieszkań o funkcjonalnych rozkładach i powierzchni od 30 do 110 m².

Wyróżnia je nowoczesna architektura nawiązująca do historycznych obiektów – na elewacjach wykorzystano cegłę oraz elementy stalowe. Na parkingu tego etapu na łącznej powierzchni ponad 6 000 mkw. wykonano wodoszczelne i elastyczne poliuretanowo-kwarcowe posadzki żywiczne Deckshield marki Flowcrete.

Zarówno na ciągach komunikacyjnych, jak i na miejscach postojowych zastosowano posadzki żywiczne w szarym kolorze Mid Grey, z żółtymi oznaczeniami poziomymi. Takie zestawienie kontrastowych barw jest dobrze widoczne z punktu widzenia kierowców, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Posadzki żywiczne na parkingach to rozwiązanie sprawdzone przez nas w wielu inwestycjach. Do zastosowania systemu Deckshield w Bohema – Strefa Praga przekonała nas jego funkcjonalność oraz dobre parametry techniczne w zakresie wytrzymałości na codzienne obciążenia użytkowe. Ważna była dla nas również łatwość utrzymania posadzek w czystości i ich estetyczny wygląd w długiej perspektywie czasowej – powiedziała Elżbieta Matan, Senior Project Manager w firmie Okam Capital, będącej deweloperem Bohema – Strefa Praga.

Posadzki parkingowe Deckshield powstają na bazie bezrozpuszczalnikowych żywic poliuretanowych i piasku kwarcowego. Te wodoszczelne i elastyczne powłoki chronią betonowe podłoże przed zniszczeniem pod wpływem działania różnego rodzaju czynników zewnętrznych, takich jak np. ruch pojazdów. Są trwałe i wytrzymałe mechanicznie, a przy tym wykazują dobrą odporność na występujące w garażach i parkingach substancje chemiczne, czyli m.in. paliwa, kwas akumulatorowy, płyny eksploatacyjne samochodów, pozostałości soli odladzających wwożonych na oponach i podwoziach aut.

Systemy posadzkowe z grupy Deckshield mają antypoślizgową powierzchnię, dostosowaną do warunków użytkowania, dzięki czemu zapobiegają poślizgnięciom i upadkom na mokrej nawierzchni. Ponadto tłumią dźwięki i redukują pisk opon pojazdów, co ma szczególne znaczenie w przypadku budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, gdzie liczy się przede wszystkim komfort użytkowników.

Posadzki żywiczne Deckshield na parkingu etapu „C” projektu Bohema – Strefa Praga wykonała firma FLOOR – SYSTEM Sławomir Leduchowski z Michałówka, autoryzowany wykonawca Flowcrete.