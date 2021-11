Case study: Thomas Rau zaprojektował neutralny energetycznie biurowiec inspirowany naturą

Zaprojektowana przez Thomasa Rau siedziba holenderskiego banku Triodos Bank to wzorowy przykład zrównoważonej architektury obiektu zamkniętego.

Nowa siedziba holenderskiego banku Triodos Bank to neutralny energetycznie biurowiec zbudowany z materiałów w pełni nadających się do recyklingu.

Projekt objął zagospodarowanie terenu, w ramach którego powstała przestrzeń z poidłami i przejściami dla zwierząt oraz przyjaznym dla insektów zielonym dachem.

Za projektem stoi Thomas Rau.

Budownictwo i bioróżnorodność rzadko kiedy idą ze sobą w parze. W momencie pojawienia się na placu budowy koparek, zniszczeniu ulegają naturalne siedliska zwierząt i roślin. Ta ciągła walka o przestrzeń jest szczególnie widoczna w gęsto zaludnionej Holandii, gdzie skuteczna ochrona natury staje się coraz trudniejsza.

Oddalony o zaledwie 45 kilometrów od Amsterdamu nowy biurowiec Triodos Bank jest jednak przykładem na to, jak można ze sobą harmonijnie pogodzić te dwa światy. Projekt obiektu o powierzchni 13 000 m kw. został zainspirowany funkcjonującym w naturze zjawiskiem mimikry, w związku z czym doskonale naśladuje formy występujące w naturalnym otoczeniu. Kompleks rozciągający się pomiędzy trzema połączonymi ze sobą wieżami o stopniowanej wysokości wtapia się w naturalny krajobraz dzięki swoim organicznym kształtom, starannie dobranym materiałom i naturalnym kolorom.

Co ważne, jego ślad węglowy na końcu cyklu życia będzie minimalny. A jeśli będzie trzeba go rozebrać lub rozbudować, konstrukcja umożliwia łatwy demontaż i ponowne „złożenie”. Do wzniesienia całego budynku zastosowano 1615 m sześć. drewna klejonego warstwowo, 1008 m sześć. drewna klejonego krzyżowo oraz pięć kompletnych pni drzew, dzięki czemu uzyskał on ocenę „Outstanding” BREEAM.

Budynek w harmonii z naturą

Proces budowy był bardzo wymagający, ze względu na jego niecodzienną koncepcję. Zintegrowanie nowego budynku z krajobrazem wymagało profesjonalnego planowania, aby zyskać pewność, że będzie on wyglądał jak integralna część ekosystemu. Jednocześnie miał odzwierciedlać filozofię międzynarodowego banku zaangażowanego w zrównoważony rozwój, który aktywnie inwestuje w projekty o korzystnym wpływie społecznym, ekologicznym i kulturowym.

Do realizacji tej śmiałej wizji zaproszono wielokrotnie nagradzanego architekta Thomasa Raua, który jest pionierem w dziedzinie ekologicznych i innowacyjnych budynków oraz ekonomii zamkniętego obiegu. Postrzega on budynki jako „limitowane edycje”, powstałe z kombinacji dostępnych w danym czasie materiałów, produktów i komponentów, które mają własną, udokumentowaną tożsamość.

Aby zintegrować budynek z 30-hektarową działką w jak najsubtelniejszy sposób, biuro architektoniczne wraz z wykonawcą opracowało projekt zagospodarowania, który wzbogacił naturalną przestrzeń, wraz z poidłami i przejściami dla zwierząt, jak również przyjaznym dla insektów zielonym dachem, który zapewnia budynkowi dodatkową izolację.