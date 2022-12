Case study: trzypoziomowy parking łączący gmachy .KTW od strony technicznej

Zaprojektowane przez Medusa Group budynki .KTW łączy trzypoziomowy parking podziemny. Sprawdzamy, jakie zastosowano w nim posadzki!

Biurowce kompleksu .KTW wyróżnia nowoczesna, prosta forma, wysoka jakość oraz funkcjonalność. Pierwszy obiekt, którego budowa zakończyła się w 2018 roku, ma 66 metrów wysokości i 14 kondygnacji nadziemnych. Drugi, który niedawno uzyskał pozwolenie na użytkowanie, ma 133 metry wysokości oraz 31 kondygnacji nadziemnych i jest najwyższym biurowcem w Katowicach i w całej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Parter i kondygnacja „+1” w obu budynkach mieszczą funkcje handlowo-usługowe. Łącznie kompleks oferuje 58 000 mkw. powierzchni biurowej i 400 mkw. przestrzeni handlowej.

Jedną z podstawowych zasad na wszystkich etapach projektowania i budowy kompleksu biurowego .KTW było poszukiwanie jak najbardziej funkcjonalnych rozwiązań z myślą o przyszłych użytkownikach. Przykładem takiej specjalistycznej technologii są posadzki żywiczne Deckshield na bazie żywic poliuretanowych i piasku kwarcowego, które wykonano na łącznej powierzchni 12 000 mlw. w trzypoziomowym parkingu podziemnym łączącym oba budynki oraz w pomieszczeniach technicznych, jak również w przedsionkach przeciwpożarowych i na korytarzach ewakuacyjnych na każdym piętrze.

Kolorystyka powłok żywicznych zastosowanych w garażu podziemnym .KTW jest utrzymana w odcieniach szarości. Posadzki Deckshield na rampach i na poszczególnych kondygnacjach są szare (w kolorze Mid Grey), a oznakowania poziome zostały namalowane kontrastową, ciemnoszarą żywicą. Takie zestawienie barw gwarantuje dobrą widoczność z punktu widzenia osób kierujących pojazdami i zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Posadzki parkingowe Deckshield marki Flowcrete stanowią elastyczne i wodoszczelne powłoki, które chronią betonowe płyty stropowe kondygnacji pośrednich i płytę denną przed działaniem czynników zewnętrznych. Zastosowanie tych systemów posadzkowych korzystnie wpływa na funkcjonalność i estetykę parkingu. Posadzki Deckshield zachowują trwałość przez lata dzięki wysokiej odporności na ścieranie i działanie substancji chemicznych, w tym paliw, płynów samochodowych oraz pozostałości soli odladzających znajdujących się na oponach pojazdów. Z kolei dodatek różnych frakcji piasku kwarcowego nadaje ich powierzchni, odpowiednie do miejsca zastosowania, właściwości przeciwpoślizgowe.

Posadzki żywiczne w garażu podziemnym to rozwiązanie funkcjonalne i estetyczne. Powłoki Deckshield mają błyszczącą, odbijającą światło powierzchnię, która optycznie rozświetla i powiększa przestrzeń garażu. Do tego są trwałe i łatwo utrzymać je w czystości. Dzięki temu nawet w dłuższej perspektywie czasowej korzystnie wpływają na odbiór tej przestrzeni przez użytkowników kompleksu .KTW. Jest to o tyle ważne, że w przypadku osób zmotoryzowanych parking podziemny często decyduje o pierwszym wrażeniu w kontakcie z budynkiem – powiedział Piotr Sołtysik, Senior Project Manager w TDJ Estate, odpowiedzialny za budowę kompleksu biurowego .KTW.