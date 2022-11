Case study: wielopoziomowy parking miejski w Bydgoszczy z bliska

W lipcu br. częściowo otwarty został wielopoziomowy parking miejski w Bydgoszczy. Przyglądamy się z bliska wykonaniu posadzek na 5 z 6 kondygnacji.

Nowy parking wielopoziomowy, wybudowany przy siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej, został częściowo otwarty w lipcu tego roku.

Udostępniono kierowcom 270 miejsc postojowych wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania.

Budynek wyróżnia nowoczesna architektura. Przewidziano w nim m.in. zielone ściany, na których będą rosły pnącza.

Docelowo parking usytuowany przy siedzibie Urzędu Miasta pomieści 570 samochodów. W obiekcie powstały też dwa stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych oraz miejsca postojowe dla motocykli i rowerów.

Na pięciu poziomach nadziemnych 6-kondygnacyjnego obiektu wykonano szybkowiążące posadzki żywiczne Deckshield Rapide marki Flowcrete.





Trwają przygotowania do otwarcia pozostałej części, należącej do systemu Park & Ride.

Wielopoziomowy parking przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy został zrealizowany przez Urząd Miasta Bydgoszczy, a głównym wykonawcą była firma Budimex. Inwestycja o wartości 40 milionów złotych została dofinansowana ze środków unijnych, w ramach narzędzia ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Miasto pozyskało na to zadanie 11,2 miliona złotych wsparcia zewnętrznego.

Parking miejski w Bydgoszczy: co na posadzki kondygnacji?

Na pięciu poziomach parkingu usytuowanych powyżej parteru, od +1 do +5, w tym na otwartej przestrzeni na dachu, oraz na rampach zastosowano szybkowiążący system posadzkowy na bazie żywicy MMA (metakrylanu metylu) – Deckshield Rapide. Na wszystkich poziomach parkingu miejsca postojowe wyróżniono czerwonym kolorem, a ciągi komunikacyjne wykonano w szarym kolorze z białymi oznaczeniami poziomymi.

Wielopoziomowy parking miejski w Bydgoszczy, fot. mat. prasowe Flowcrete

Zastosowanie systemów z grupy Deckshield Rapide umożliwia krótki czas realizacji, ponieważ pełne utwardzenie tych posadzek następuje po 3 godzinach od ich aplikacji, co pozwala na wykonanie pełnego systemu w tzw. „okienku pogodowym”, czyli w czasie aury spełniającej odpowiednie wymagania wilgotnościowe i termiczne.

Ponadto powłoki te pomagają zredukować hałas związany z ruchem pojazdów, a za sprawą chropowatej powierzchni zapobiegają poślizgom. Charakteryzuje je również zwiększona odporność koloru na promieniowanie UV, co ma szczególne znaczenie w przypadku garaży, w których samochody parkują na najwyższej, otwartej kondygnacji, a pozostałe nadziemne piętra mają ażurowe ściany.

- Przy wyborze rozwiązania posadzkowego zwracaliśmy uwagę na to, aby był to materiał dostosowany do polskich warunków pogodowych, co jest bardzo istotne dla posadzek żywicznych wykonywanych w obiekcie otwartym i niezadaszonym. Ważne było dla nas, żeby posadzka była wytrzymała, antypoślizgowa i pozwalała na czytelne oznakowanie kierunku ruchu, a przy tym zachowywała estetyczny wygląd w warunkach intensywnej eksploatacji – powiedział Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Na kondygnacjach pośrednich garażu przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy wykonano posadzkę Deckshield Rapide ID. Na zadaszonych rampach zastosowano system Deckshield Rapide ID Ramp przeznaczony do stref o dużym natężeniu ruchu, który ma zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i podwyższony stopień antypoślizgowości powierzchni.

Wielopoziomowy parking miejski w Bydgoszczy, fot. mat. prasowe Flowcrete

Na najwyższej, otwartej kondygnacji zastosowano powłokę Deckshield Rapide ED1, zawierającą dodatkowo warstwę elastycznej membrany o zwiększonej zdolności mostkowania rys w podłożu. Na niezadaszonych rampach zewnętrznych wykonano również posadzkę z membraną, dodatkowo przeznaczoną do stref o bardzo dużym natężeniu ruchu, czyli Deckshield Rapide ED1 Ramp.

- W przypadku ostatniej kondygnacji parkingu, ze względu na pracę płyty stropowej pod wpływem m.in. ruchu pojazdów oraz dużych zmian temperatury, w betonowym podłożu mogą powstawać normowe zarysowania. Powłoki parkingowe mają za zadanie zabezpieczyć podłoże, w tym elementy konstrukcyjne budynku, przed zniszczeniem pod wpływem czynników zewnętrznych, m.in. przed przedostawaniem się w głąb płyty stropowej wody z opadów atmosferycznych oraz innych substancji występujących na powierzchni parkingu. Z tego powodu w tej strefie zastosowano systemy posadzkowe z grupy Deckshield Rapide z warstwą elastycznej membrany, o wysokiej zdolności mostkowania rys w podłożu – powiedział Krzysztof Lewandowski, Area Sales Manager Flowcrete & Vandex w firmie Tremco CPG Poland.

Posadzki Deckshield Rapide na parkingu przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy wykonała firma Hydromax, Autoryzowany Wykonawca Flowcrete.