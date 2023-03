Cavatina Hall pełniejsza. Nowy biurowiec w Bielsku-Białej dostarczy 4,8 mkw. tys. pow.

Cavatina Holding uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku Cavatina Hall B, który powstał w ramach drugiego etapu inwestycji w Bielsku-Białej. Biurowiec dostarcza na rynek ponad 4,8 tys. mkw. powierzchni. Cavatina Hall to kompleks typu mixed-use, który łączy w sobie funkcje biurową i usługową z kulturalną.

REKLAMA

Cavatina Holding uzyskała pozwolenie na użytkowanie Cavatina Hall B w Bielsku-Białej.

Biurowiec dostarcza na rynek ponad 4,8 tys. mkw. powierzchni.

Za projekt odpowiada zespół Cavatina Holding - na czele z Piotrem Jasińskim, architektem i dyrektorem działu projektowego Cavatina.

Cavatina Hall jest pierwszym w Bielsku-Białej kompleksem biurowym oferującym powierzchnie klasy A – w sumie oferuje już ponad 15,5 tys. mkw. przestrzeni do pracy. Pierwszy z budynków został oddany do użytku w 2020 r. i szybko zapełnił się najemcami. Drugi budynek ma powierzchnię najmu brutto ponad 4,8 tys. mkw. Pracownicy firm wynajmujących tam biura będą mieli do swojej dyspozycji 3 zielone tarasy oraz ponad 70 miejsc parkingowych.

Na rozwijającym się rynku w Bielsku-Białej, gdzie działa między innymi dużo firm z sektora usług dla biznesu oraz IT, nasza oferta w Cavatina Hall jest po prostu bardzo pożądana. Proponujemy komfortowe, nowoczesne przestrzenie, a zastosowane przez nas rozwiązania ułatwiają efektywne zarządzanie kosztami oraz wspierają osiąganie celów firm w zakresie ESG. A to obszary, na które firmy kładą obecnie nacisk - mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Manager w Cavatina Holding.

Połączyli funkcję biurową z kulturalną

Cały kompleks w unikalny sposób łączy on funkcję biurową z kulturalną – od ponad roku można już korzystać z nowoczesnej, świetnie zaprojektowanej sali koncertowej mogącej pomieścić ok. 1000 osób. W obiekcie działa także profesjonalne, dobrze wyposażone studio nagrań.

Zgodnie z filozofią Cavatina Holding, kompleks Cavatina Hall zaprojektowany został z myślą o zdrowiu i komforcie jego użytkowników oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Cavatina Hall przyciąga firmy ceniące sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie obiektem oraz optymalizujące zużycie zasobów takich jak energia czy woda. Dlatego Cavatina Hall B poza wysokiej jakości architekturą, zagwarantuje standardy zrównoważonego i przyjaznego dla zdrowia budownictwa, odpowiadające wymogom certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent oraz WELL Health-Safety Rating.