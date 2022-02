Cavatina Hall w Bielsku-Białej najlepszą bryłą biurową w konkursie Property Design Awards

Cavatina Hall w Bielsku-Białej zdobyła nagrodę Property Design Award 2022 w kategorii Bryła - Biurowiec. Nagroda została wręczona na uroczystej gali podczas wydarzenia 4 Design Days.

Cavatina Hall w Bielsku-Białej to budynek, który łączy funkcje biurową z kulturalną. Prócz nowoczesnego centrum biznesowego, oferującego pierwsze w regionie biura klasy A, z inicjatywy Cavatina Holding powstaje tam sala koncertowa zaprojektowana według najwyższych standardów akustycznych, a także studio nagrań.

- To wyróżnienie szczególne dla nas, gdyż jest przyznawane w kategorii bryła, w której doceniana jest przede wszystkim praca architektów. To wyróżnienie jest cenne i niespodziewane, patrząc na pozostałe nominacje w tej kategorii, w związku z tym, tym bardziej nas cieszy - mówił Piotr Jasiński, architekt i dyrektor działu projektowego Cavatina Holding. - Bryła powstała na skutek niecodziennego połączenia dwóch funkcji: funkcji sali koncertowej z funkcją czysto komercyjną, biurowo-usługową. Przyznam, że nie znam drugiego takiego obiektu w Europie. Co więcej, budynek, w którym znajduje się sala na 1000 osób został wybudowany w całości ze środków spółki prywatnej - dodawał.

Dzięki inwestycji udało się też zrewitalizować jedną z głównych ulic miasta tworząc elegancki deptak i zmieniając sposób, w jaki miejsce to jest wykorzystywane. W ramach Cavatina Hall ponad 2,5 tys. mkw. przestrzeni będzie spełniać wiele ról – obok wydarzeń kulturalnych odbywać się tam będą konferencje i spotkania. Tym samym Cavatina wzbogaca infrastrukturę miasta zapewniając do tej pory nieobecne tam funkcje.