Cavatina nie zwalnia tempa. Ruszyła budowa nowych biurowców w Gdańsku i Krakowie

Cavatina Holding rusza z budową nowych budynków w inwestycjach Palio Office Park na terenie Stoczni Gdańskiej oraz Ocean Office Park w Krakowie, gdzie rozpoczęto prace przy największym budynku inwestycji.

REKLAMA

Cavatina Holding, największy polski deweloper komercyjny, zaczął budowę nowych budynków w inwestycjach Palio Office Park w Gdańsku i Ocean Office Park w Krakowie. Łączna powierzchnia obu rozpoczętych etapów to 34,2 tys. mkw.

– Koncentrujemy się na dużych, wieloetapowych projektach zlokalizowanych w największych i najbardziej perspektywicznych polskich miastach regionalnych. Nasze biurowce cieszą się uznaniem i zainteresowaniem najemców, czego efektem są wysokie wskaźniki komercjalizacji będących w budowie etapów. Dlatego zgodnie z planem rozpoczynamy budowę kolejnych etapów – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding. – Z powodu pandemii wielu deweloperów przesunęło rozpoczynanie nowych inwestycji i aktualnie w budowie jest najmniej powierzchni od kilku lat, a jednocześnie obserwujemy w miastach regionalnych rozwój centrów usług biznesowych czy IT. Nasze inwestycje będą gotowe w odpowiednim momencie, aby zagospodarować bardzo prawdopodobną lukę podażową, dlatego zamierzamy wykorzystać tę okazję na dalszy rozwój Cavatina Holding.

Palio Office Park to zlokalizowana na terenie Stoczni Gdańskiej pierwsza inwestycja Cavatina Holding w Trójmieście. W nowoczesnym kompleksie biurowo-usługowym powstanie osiem budynków biurowych, w których łącznie znajdzie się prawie 90 tys. mkw. powierzchni biurowej i rekreacyjnej. W budynku B, którego budowa się właśnie rozpoczęła będzie 7,7 tys. mkw. Jest to drugi etap tej inwestycji. Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest w 4 kw. bieżącego roku.

Oddanie do użytku budynku A o powierzchni 26,5 tys. mkw. zaplanowano w lutym 2021 roku. Pierwszy etap otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Ponadto w obliczu pandemii, Cavatina postanowiła zapewnić najemcom i użytkownikom swoich obiektów poczucie pełnego bezpieczeństwa wdrażając w swoich projektach biurowych rozwiązania spełniające wymogi najnowszego standardu International Building Institute – WELL Health-Safety Rating, który przyznawany jest powierzchniom biurowym, zapewniającym minimalizację ryzyka przenoszenia chorób, a także tworzenie bezpiecznych, sprzyjających dobremu zdrowiu miejsc pracy.

Ocean Office Park to krakowska inwestycja Cavatina Holding realizowana na Zabłociu, u zbiegu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej. W czterech etapach docelowo powstanie ponad 52 tys. mkw. powierzchni biurowej. Oddanie do użytku pierwszego etapu inwestycji o powierzchni 13 tys. mkw. posiadającego certyfikat BREEAM na poziomie Excellent nastąpi w 2 kw. br. Drugi budynek będzie największym biurowcem z całego kompleksu, który zaoferuje łącznie ponad 26,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest pod koniec przyszłego roku.