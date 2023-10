Cavatina przywróciła świetność XIX-wiecznym zabudowaniom w Toskanii

Cavatina przywróciła świetność XIX-wiecznym zabudowaniom obiektu agroturystycznego Pensieri di Cavatina w Toskanii. Za projekt odpowiadało Studio Milani.

Pensieri di Cavatina to 20-hektarowy resort agroturystyczny położony w malowniczych wzgórzach Sieny, w sercu Toskanii.

Główną atrakcją posiadłości są winnice, w których powstaje słynne wino Chianti Classico.

Za projekt odpowiadało Studio Milani – przywróciło świetność XIX-wiecznym zabudowaniom łącząc ich wyjątkową architekturę z nowoczesnością.

Magiczna atmosfera, jest potęgowana przez wiekowe drzewa oliwne i ogrody pachnące śródziemnomorską roślinnością. We wnętrzach starannie odnowionych, kamiennych budynków powstały wygodne i eleganckie pokoje dla gości. Pensieri di Cavatina daje po prostu możliwość zanurzenia się w duszę Chianti.

W sercu Toskanii

Obiekt jest malowniczo położony nad miejscowością Pianella. fot. mat. prasowe Cavatina

Dzięki malowniczemu położeniu nad miejscowością Pianella, ta wspaniała agroturystyka to idealne miejsce wypadowe do zwiedzania wielu miast, miasteczek i miejsc wartych odwiedzenia w Toskanii (najbliżej znajduje się Siena, zaledwie 10 km stąd). Wioskę przecina historyczna trasa Eroica, słynny na całym świecie wyścig rowerowy. Sprawia to, że posiadłość jest także odwiedzana przez miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej.

Winnica na terenie posiadłości, jak i bliskość innych, często znanych na świecie, daje doskonałą okazję do degustacji wyśmienitego wina Nobile di Montepulciano lub Brunello di Montalcino.

Niedaleko Pensieri di Cavatina znajduje się także Szlak Zamków Chianti (Strada dei Castelli), wymarzone miejsce dla osób, które lubią podróżować w czasie i odkrywać średniowieczny klimat, odwiedzając starożytne zamki, wioski i kościoły z innych epok.

Farma z historią

Podczas renowacji z 2019 roku właściciel przeprowadził znaczną modernizację całej infrastruktury oraz zadbał o nowe nasadzeni winnic. Dołożono wszelkich starań, aby stworzyć naprawdę wyjątkowe miejsce wakacyjne na mapie Toskanii.

Historia Pensieri Di Cavatina sięga XIX wieku, budynki rozciągające się na wzgórzu są podzielone na tzw. Dolną Część Pensieri di Sotto oraz Górną Część Pensieri di Sopra. Wraz z otaczającą winnicą, gajem oliwnym i ogrodem bogatym w czarującą roślinność śródziemnomorską tworzą oazę spokoju i relaksu, niepowtarzalne miejsce z malowniczymi toskańskimi krajobrazami.

Design pokoi gościnnych łączy nienachalną elegancję nowoczesności z materiałami i meblami charakterystycznymi dla regionu. fot. mat. pras. Cavatina

Wnętrza pokoi gościnnych są przede wszystkim jasne, a ich design łączy nienachalną elegancję nowoczesności z materiałami i meblami charakterystycznymi dla regionu, tworząc wyjątkową, ciepłą atmosferę.

Restauracja z wysokimi sufitami i ogromnymi oknami pozwala gościom nie tylko cieszyć się wyśmienitym jedzeniem i winem, ale także podziwiać widoki.

Winnice

Winnice Pensieri di Cavatina znajdują się na obszarze słynnego Chianti Classico, zajmując łączną powierzchnię prawie 7 hektarów (około 7 akrów). W winnicach uprawiane są zarówno czerwone odmiany winogron (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Canaiolo i Colorino), jak i białe odmiany winogron (Trebbiano Toscana i Malvasia Lunga del Chianti).

Produkcja wina odbywa się z poszanowaniem tradycji i środowiska: staranna opieka nad winnicami, ręczne zbieranie winogron, dokładny wybór owoców i stały nadzór nad procesem produkcji przez wykwalifikowanych enologów zapewniają wysokiej jakości wino.

Obszar Pensieri ma łagodny i ciepły klimat, a opady wynoszą około 700 mm rocznie, głównie jesienią i wiosną. Aluwialne gleby, ze względu na bliskość rzeki Arbia, charakteryzują się wysoką zawartością sodu i stosunkowo wysokim pH, co sprzyja tworzeniu delikatniejszego wina o owocowych nutach w porównaniu do innych obszarów Chianti.

W zależności od rodzaju, wino jest leżakowane w wysokiej jakości beczkach dębowych francuskich lub w zbiornikach ze stali nierdzewnej.