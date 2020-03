CDF Architekci z nową koncepcją na park Kasprowicza w Poznaniu

Łąki kwietne, sportowa polana, naturalny plac zabaw, wybieg dla psów czy ogród deszczowy - to tylko niektóre propozycje zmian, jakie już niedługo mogą pojawić się w parku Kasprowicza w Poznaniu. Nowa koncepcja zagospodarowania tego terenu jest już gotowa. - Tworząc koncepcję chcieliśmy, by park Kasprowicza nie był parkiem tylko z nazwy - podkreśla Karol Fiedor, założyciel biura projektowego CDF Architekci, które odpowiada za nową koncepcję.

Nowy projekt zagospodarowania bierze pod uwagę potrzeby wszystkich użytkowników parku. Obecnie korzystają z niego nie tylko mieszkańcy Łazarza, ale całego Poznania: spacerowicze, biegacze, turyści, użytkownicy pływalni - grupy znajomych i rodziny z dziećmi. Ten wyjątkowy teren w centrum miasta powinien być nadal atrakcyjnym miejscem spotkań i aktywności na świeżym powietrzu.

- Przedstawiamy koncepcję zagospodarowania parku, jako atrakcyjnego miejsca spotkań i aktywności na świeżym powietrzu, która odpowiada na obecne potrzeby klimatu - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Chcielibyśmy, aby park Kasprowicza nadal spełniał swoje dotychczasowe funkcje w nowej, lepszej odsłonie.

Zgodnie z propozycją w parku miałoby zostać wydzielonych kilka głównych stref. Najbardziej publiczna z nich mieściłaby się w północnej części terenu, od strony ul. Wyspiańskiego. Tam, tuż przed budynkiem Areny fragment przestrzeni zostałby wydzielony na niewielki plac - miejsce, w którym poznaniacy mogliby spotykać się przed organizowanymi tam koncertami czy wydarzeniami sportowymi.

- Przygotowana koncepcja zakłada przenikanie się przestrzeni związanej z modernizacją Areny a pozostałą częścią parku - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Proponujemy maksymalne wykorzystanie terenów zielonych, stworzenie łąk kwietnych i naturalnych trawników, naturalnego placu zabaw oraz ogrodu deszczowego. Projektujemy również ścieżki pieszo-biegowe oraz rowerowe, a także sportową polanę.

Druga strefa obejmowałaby centralną, najbardziej otwartą i wyeksponowaną część parku. Dominowałaby w niej zieleń niska. To tam mogłoby powstać miejsce idealne do relaksu, w którym duże połacie terenu obsadzone zostałyby trawnikiem oraz przyjaznymi pszczołom roślinami, tworzącymi łąki kwietne.

Południowa, najbardziej kameralna część parku to przede wszystkim wysokie skupiska drzew i miejsca rekreacji. To w niej powstać miałaby sportowa polana, idealna do aktywności fizycznej oraz naturalny plac zabaw dla dzieci. Ważną częścią parku byłby też ogród społeczny.

Koncepcja parku zakłada wprowadzenie tzw. "pętli aktywności" o długości około 1km. Pętla ta, przeznaczona głównie dla biegaczy i spacerowiczów, oferowałaby na swojej trasie różnego rodzaju sportowe atrakcje i przeszkody. Zadbano również o rowerzystów, tworząc ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe oraz zaplanowano siłownię zewnętrzną. Nowo projektowane ścieżki powinny być wykonane z nawierzchni wodoprzepuszczalnych i nie nagrzewających się, co umożliwi wsiąkanie wody do gruntu.