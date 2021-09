Cenne znaleziska w Starym Fordonie w Bydgoszczy

Podczas prac archeologicznych prowadzonych w ramach inwestycji w Starym Fordonie w Bydgoszczy, odkryto prawdopodobnie tzw. grób skrzynkowy. Zostanie on wyeksponowany w obszarze rewitalizowanej płyty rynku.

REKLAMA

Wydobyte podczas prac rewitalizacyjnych na terenie płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy elementy to prawdopodobnie części tzw. grobu skrzynkowego. Zostały one zabezpieczone i zdeponowane do czasu zakończenia inwestycji, a po jej zakończeniu zostaną wyeksponowane w obszarze zrewitalizowanej przestrzeni. Pozostałe znaleziska archeologiczne razem ze sprawozdaniem z przeprowadzonego nadzoru i badań archeologicznych zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Źródło: bydgoszcz.pl