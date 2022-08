Center Hotel chciał z biurowca zrobić hotel. Jednak zrealizuje duży projekt mieszkaniowy

Center Hotel planuje w ścisłym centrum Łodzi zrealizować duży projekt mieszkaniowy. Powstanie przy ul. Piotrkowskiej 94 i co ciekawe – z częścią publiczną, która ma stworzyć odgałęzienie deptaka Piotrkowskiej.

Center Hotel planował przy ul. Piotrkowskiej 94 w miejsce biurowca postawić hotel.

Inwestor zmienił koncepcję i frontowy budynek biurowy przebuduje na dom mieszkalny.

Dzięki zaplanowanym na parterze lokalom użytkowym z wejściami od strony dziedzińca powstanie tam publiczny pasaż handlowo-usługowy, który połączy ul. Piotrkowską z nową uliczką w przebiciu Tuwima-Moniuszki.

Inwestycja spółki Center Hotel to rozwinięcie koncepcji przebudowy dawnego biurowca z lat 60. XX w. stojącego w pierzei ul. Piotrkowskiej. Według dawnych planów miał w nim powstać hotel, rozbudowany o dodatkowy gmach na działce za nim, w głębi podwórza. Realia rynkowe spowodowały jednak zmianę koncepcji. Frontowy budynek biurowy prawdopodobnie zostanie przebudowany na dom mieszkalny (w ramach osobnego projektu), a na parceli sięgającej aż do niedawno powstałego przebicia wewnątrzkwartałowego – od ul. Tuwima 10 (Fabryka Aktywności Miejskiej) do ul. Moniuszki 5 (Mediateki Me-Mo) – za sprawą Lex Deweloper ma zostać wzniesiony nowy dom wielorodzinny o wysokości dostosowanej do sąsiedztwa - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Center Hotel planuje w ścisłym centrum Łodzi zrealizować duży projekt mieszkaniowy. Powstanie przy ul. Piotrkowskiej 94, fot. UM Łódź

Pasaż do Piotrkowskiej jak woonerf

Inwestycja przewiduje też zagospodarowanie podwórza nowego obiektu. Dzięki zaplanowanym na parterze lokalom użytkowym z wejściami od strony dziedzińca powstanie tam publiczny pasaż handlowo-usługowy, który połączy ul. Piotrkowską z nową uliczką w przebiciu Tuwima-Moniuszki. Na pierwszym piętrze nowego domu i w jego dziedzińcach wewnętrznych zaprojektowano zielone ogrody mające być enklawą dla mieszkańców oraz ogródki przypisane konkretnym mieszkaniom.

Lex Deweloper w toku

Inwestor chce zrealizować ten projekt dzięki zapisom specustawy Lex Deweloper, czyli ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, która pozwala wznosić budynki mieszkalne niezależnie od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przebudowa frontowego biurowca nie jest objęta tym postępowaniem). Niezbędna do tego jest zgoda samorządu lokalnego. Wniosek o takie zezwolenie (formalnie: o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej) trafił już do Rady Miejskiej w Łodzi. Będzie rozpatrywany na wrześniowej sesji.

Byłby to już trzeci projekt zrealizowany dzięki Lex Deweloper przy ul. Piotrkowskiej po Golden Tower Piotra Misztala i Andrzeja Jankowskiego przy ul. Piotrkowskiej 154 i Piotrkowska Point OPG Property Professionals przy ul. Piotrkowskiej 166/168.