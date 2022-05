Centra handlowe zmieniają funkcje i stawiają na design wnętrz

Centra handlowe stają się miejscami spotkań towarzyskich, oczekuje się zatem od ich przestrzeni podnoszenia standardów odpowiadających współczesnej estetyce. W zdefiniowaniu przestrzeni ważną rolę odgrywają... sufity.

Centra handlowe wracają do łask konsumentów po okresie pandemii, jednak na skutek nowych oczekiwań klientów ich funkcje ewoluują. Stają się miejscami spotkań towarzyskich, wielkimi schowroomami, ośrodkami, w których możemy korzystać z wielu drobnych, potrzebnych usług. Oczekuje się zatem od tych przestrzeni podnoszenia standardów odpowiadających współczesnej estetyce. Tu właśnie wkraczają nowoczesne rozwiązania architektoniczne, m.in. dla sufitów, które mają kluczowe znaczenie w zdefiniowaniu całej przestrzeni.

O pozycji centrów handlowych świadczy fakt, że według Polskiej Rady Centrów Handlowych ich obroty od maja do grudnia 2021 r. były jedynie o 0,75 proc. niższe niż w 2019 r. i jednocześnie o 30 proc. wyższe niż z tego samego okresu 2020 r. Pandemia przyspieszyła zmiany zachowań klientów centrów handlowych. Teraz rzadziej przychodzą oni do nich na zakupy, a częściej by odebrać zamówione w Internecie produkty lub przymierzyć ubranie, by następnie zakupić je online. W coraz większym stopniu są one traktowane jako centra spędzania wolnego czasu – stąd między innymi popularność siłowni lub poszerzonych przestrzeni gastronomicznych.

– W ostatnich latach klientom dużo bardziej zaczęło zależeć na pozytywnych doświadczeniach związanych z korzystaniem z oferty centrów handlowych (tzw. user experience) niż na taniej i dużej ofercie zakupowej. Ma to ogromne konsekwencje dla inwestorów dotyczące tego, jak powinny wyglądać współczesne galerie handlowe – mówi Jacek Szeląg, Dyrektor Zarządzający Hunter Douglas Polska.

Jak poprawić doświadczenie klienta?

W ostatnich latach mieliśmy dużo rewitalizacji w centrach handlowych. Estetyczne i funkcjonalne sufity odgrywają w nich szczególną rolę. Sufity określają przestrzeń, pomagają w rozpraszaniu światła oraz gwarantuję komfort akustyczny. Ważne jest również, by współgrały one z otoczeniem i dzięki temu wzmacniały pozytywne odczucia budując atmosferę przestrzeni.

Przykładem centrum handlowego, w którym dzięki zastosowaniu sufitów znacząco poprawiono estetykę wnętrz, jest Warszawa Atrium Targówek – jedno z dwóch największych centrów handlowych na prawobrzeżnej Warszawie (53 000 m2 powierzchni handlowych) – oraz Warszawa Blue City – jeden z największych tego typu obiektów w Warszawie (65 000 m2).

Zamontowano w nich sufity otwarte Luxalon® V100/V200 firmy Hunter Douglas. Składają się z wiszących, „pływających” paneli, które tworzą oryginalne wizualne wzory i linie, nie ograniczając przestronności wnętrza. Andrzej Dulniak, architekt z pracowni Studio Quadra, który pracował nad koncepcją architektoniczną wnętrz obu obiektów, zaznacza, że zastosowanie tych sufitów to była dobra decyzja.

– Chcieliśmy unowocześnić wygląd wnętrza obu centrów handlowych i zarówno my, inwestorzy, jak i użytkownicy centrów, z którymi rozmawialiśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Zastosowane sufity mają lekki, nowoczesny i estetyczny wygląd. Doskonale nadają się do przestrzeni użyteczności publicznej – mówi Andrzej Dulniak, podkreśla również, że zapewniają one sprawne działanie i łatwy dostęp do instalacji klimatyzacyjnych, oświetleniowych i zraszających. Jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie także dla obsługi technicznej obiektu.

Podobne rezultaty osiągnięto w centrum handlowym Wroclavia (71 000 m2 powierzchni użytkowej), które jest zintegrowane z głównym dworcem autobusowym i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego dworca kolejowego miasta we Wrocławiu. W części pasażu oraz w całym food court zastosowano tam systemy drewnianych sufitów fornirowanych Veneered Wooden Grid – w wersji standardowej i w specjalnych kształtach 3D – firmy Hunter Douglas, które składają się z drewnianych lameli połączonych ze sobą aluminiowymi okrągłymi profilami. W tej inwestycji wykorzystano również sufity z litego drewna typu Solid Wood Linear (w wersji prostej oraz giętej po łuku) oraz Solid Wood Grid. – Przy wyborze sufitów kierowaliśmy się przede wszystkim estetyką – chcieliśmy, by nasz sufit miał elementy drewniane, które tworzą ciepłą atmosferę – oraz funkcjonalnością – chodziło o to, by był on ażurowy i wentylacja pomieszczeń przebiegała sprawnie. Zależało nam też na tym, by sufit był zrobiony z wysokiej jakości materiałów i miał odpowiednie atesty potwierdzające ten fakt – mówi Marek Borkowski z biura architektonicznego IMB Asymetria, który projektował Wrocław Wroclavia. Jego zdaniem jakość materiałów pozwala zaoszczędzić w przyszłości na remontach, a dodatkowo poprawiają ogólne wrażenie.

– Każdy z projektów SUD Polska, jest wyjątkowy i ściśle związany z DNA inwestycji. Wachlarz rozwiązań proponowanych przez Hunter Douglas pozwala nam na realizację większości, nawet bardzo ambitnych koncepcji. Nie bez znaczenia jest również wysoka jakość produktów, która pozwala na zastosowanie sufitów HD bez obaw o efekt finalny – mówi mówi Natalia Jabłońska, Interior Design Manager z SUD Polska – pracowni, która wybrała Solid Wood Grid do zastosowania w centrach handlowych: Promenada (Warszawa), Forum Radunia (Gdańsk) oraz w łódzkiej Manufakturze.

Dalsze zmiany w centrach handlowych oraz sklepach wielkopowierzchniowych

30 proc. centrów handlowych w Polsce ma więcej niż 15 lat, a niektóre będą niedługo obchodzić swoje 20 lecie. – Nie dorównują one nowym galeriom standardem i estetyką. Dlatego trudno będzie im konkurować na rynku, jeżeli nie zmodernizują się i nie wykorzystają szansy, by dostosować się do nowych potrzeb klientów – również pod względem estetyki – mówi Jacek Szeląg. – Dobranie wysokiej jakości sufitów pozwala stosunkowo niewielkim kosztem znacząco podwyższyć standard danego obiektu. Tym bardziej, że oferowane przez nas sufity z drewna są w 100 proc. ekologiczne, co nabiera coraz większego znaczenia dla konsumentów w Polsce – dodaje.