Centra miast do przebudowy?

COVID-19 przyspieszył trendy obserwowane w miastach i na rynku nieruchomości. Pandemia pokazała problemy, ale też wyzwoliła nowe możliwości. O tym jak prowadzić działania z myślą o dalszym rozwoju i na jakie rozwiązania stawiać, gdy trzeba będzie konkurować o pracę z maszynami, mówiono podczas dorocznej konferencji Urban Land Institute (ULI) Poland: RESETTING TO THE FUTURE, która odbyła się 6–7 października 2021 r. w formule hybrydowej – online oraz na żywo w Hotelu Raffles Europejski w Warszawie.

Pandemia Covid-19 to nie tylko kryzys zdrowotny. To kryzys, który przeżywają gęsto zaludnione miasta, a zwłaszcza ich centra. Daje on też nowe możliwości, tworzą się nowe sposoby myślenia o miastach, a każdy kraj pracuje nad tym problemem na swój unikatowy sposób. Pojawiają się koncepcje przebudowy i przemyślenia na temat funkcjonowania centrów miast. Trudno jednak powiedzieć czy wrócimy do starej normalności czy obudzimy się w nowej – mówił z Sydney Tim Williams, International Cities Advocacy Lead, Grimshaw Architecture and Planning.

Kalin Bracken, Lead, Real Estate, World Economic Forum, daleka była z kolei od oceniania pandemii jako rewolucyjnego zdarzenia, które wywróciło dotychczasowy porządek. Jej zdaniem, koronawirus COVID-19, tylko przyspieszył zarysowujące się już wcześniej trendy w miastach i na rynku nieruchomości, odsłaniając nowe wyzwania i możliwości.

– Praca zdalna przekształca przestrzeń biurową i domową. Potencjalnie na dłuższą metę, mniej podróży służbowych wpłynie na sektor hotelowy. Pandemia dotknęła bardziej wrażliwe warstwy społeczeństw, pogłębiając nierówności, a niskie stopy procentowe przyczyniły się do wzrostu cen mieszkań, co w powiązaniu z malejącymi dochodami mieszkańców miast może stwarzać problemy natury społecznej – wymieniła Kalin Bracken.

Nie zabrakło też głosów, że pandemia przyczyniła się do zmian, które mogą wpłynąć pozytywnie na życie w niektórych miastach. Ondrej Chybik, founding partner, Chybik & Kristof Associated Architects przekonywał z Pragi, że turystyka przed COVID-19 miała zgubny wpływ na niektóre miasta, a ograniczenia związane z pandemią i znaczne ograniczenie przyjazdu turystów podziałały ożywczo na jakość życia mieszkańców.

– Można powiedzieć, że Praga zaczęła znów oddychać. Drastyczne zmniejszenie ruchu turystycznego wpłynęło m.in. na obniżkę czynszów w mieszkaniach wynajmowanych dotychczas turystom. Stały się one w końcu dostępne dla mieszkańców. To punkt zwrotny dla miasta. Również niektórzy deweloperzy wprowadzają nowe metody sprzedaży, przykładowo ograniczając sprzedaż lokali tym samym osobom. Te zmiany wymusza podejście kupujących, którzy niechętnie chcą mieszkać w sąsiedztwie lokali na wynajem – przekonywał Ondrej Chybik.

Postpandemiczna przyszłość wiązać się będzie niechybnie z adaptacją nowych rozwiązań technologicznych. Jak może wyglądać życie w megamieście przyszłości? Jedną z wizji przedstawił z Hong Kongu Michael Rogers, Urban Design Manager w firmie Arup. Firma ta opracowała Arup Neuron – scentralizowaną platformę analityczną, która w przyszłości ma pozwolić budynkom, w oparciu o bodźce płynące z otoczenia i od użytkowników, na samodzielne „myślenie”.