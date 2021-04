Central Point osiągnął docelową wysokość. Dzieło biura Kazimierski i Ryba już z wiechą

Central Point w Warszawie osiągnął swoja docelową wysokość 86 metrów. Budynek, znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch linii metra, ma 21 pięter, na których zaoferuje niemal 20 000 mkw. powierzchni.

REKLAMA

Central Point to ok. 18 000 mkw. przestrzeni biurowej oraz 1200 mkw. handlowo-usługowej. Na jednym piętrze znajdzie się ok. 900 mkw. do wynajęcia.

To jedna z najważniejszych, flagowych inwestycji realizowanych obecnie przez Immobel w Polsce.

Według planów biurowiec zostanie oddany do użytku w III kwartale 2021 roku.

- Central Point to jedyny budynek w Polsce, który znajduje się tuż nad skrzyżowaniem 2 linii metra obsługujących podróżujących z kierunków północ-południe i wschód-zachód w Warszawie. Butikowy charakter i znakomita lokalizacja zapewnią najemcom wyjątkową widoczność w samym sercu Warszawy - mówi Richard Aboo, Chief Commercial Officer Immobel.

- Biurowiec Central Point położony jest w jednym z najbardziej prestiżowych i atrakcyjnych komunikacyjnie miejsc w kraju – na rogu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie, co przekłada się na duże zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców. Prace na budowie biurowca przebiegają zgodnie z planem i już w tym roku budynek zostanie oddany do użytku. Aktualnie kontynuowane jest wykończenie powierzchni wewnątrz i na zewnątrz elewacji. Z niecierpliwością czekamy na oddanie do użytku tego prestiżowego budynku - mówi Marzena Zielonka, dyrektor w agencji biurowej JLL.

W sąsiedztwie biurowca, oprócz dwóch linii metra, znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe. Blisko jest też do Dworca Centralnego i centrum handlowego Złote Tarasy. Położenie w ścisłym centrum miasta zapewnia szeroki dostęp do oferty kulturalno-gastronomicznej Warszawy oraz miejsc rekreacyjnych, np. Ogrodu Saskiego. Oprócz tego w promieniu jednego kilometra znajduje się ponad 20 hoteli. Biurowiec został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

- Lokalizacja jest nadal jednym z kluczowych kryteriów wyboru nowego biura przez większość najemców a Central Point to bezapelacyjnie jeden z najlepiej położonych biurowców w Warszawie. To także nieliczny biurowiec w stolicy, który ma bezpośredni dostęp do stacji Metra. Bogata oferta gastronomiczno- kulturowa dla przyszłych pracowników oraz bliska odległość od dwóch dużych parków w centrum miasta sprawiają, że obiekt ma wszystkie cechy idealnego biura - mówi Radosław Pawlak, dyrektor w agencji biurowej CBRE.