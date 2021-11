Central Point z zielonym światłem na użytkowanie

Oficjalnie zakończyła się budowa warszawskiego biurowca Central Point. Flagowy projekt belgijskiego dewelopera Immobel otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Za koncepcję architektoniczną odpowiadają pracownie Kazimierski i Ryba oraz Arquitectonica.

REKLAMA

Nowy biurowiec, którego budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku, znajduje się w ścisłym centrum Warszawy przy jednym z najważniejszych skrzyżowań – u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Ze względu na wyjątkowe położenie tuż nad miejscem przecięcia dwóch linii metra, sąsiedztwo licznych przystanków tramwajowych oraz autobusowych, a także bliskość Dworca Centralnego budynek zaliczany jest do najlepiej zlokalizowanych wieżowców w stolicy. Zarówno pracownicy, jak i klienci biznesowi będą mieli bardzo dogodne możliwości dojazdu komunikacją miejską do każdej części Warszawy.





- Oficjalnie zakończyliśmy prace budowlane. Za nami dwa i pół roku intensywnej pracy. Projekt zamykamy zgodnie z założeniami co do terminu, z czego jestem bardzo dumny. W proces zaangażowanych było wielu wspaniałych ludzi, którzy świetnie poradzili sobie ze wszystkimi wyzwaniami, a tych, jak wiemy, w dobie pandemii napotykaliśmy sporo. W duchu zrównoważonego rozwoju, który jest integralną częścią strategii i wartości naszej firmy, udało nam się stworzyć wyjątkowe miejsce. Central Point ma wyznaczać nowe trendy, stawiając ludzi w centrum i tworząc przestrzeń sprzyjającą innowacjom oraz współpracy – mówi Richard Aboo, dyrektor zarządzający w Immobel Polska.

Budynek o powierzchni wynoszącej niemal 20 tys. mkw. został zaprojektowany przez pracownię Kazimierski i Ryba we współpracy z pracownią Arquitectonica, zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, czego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Materiały z budowy zostały poddane recyklingowi w 95%. W środku również znajduje się wiele ekologicznych rozwiązań, stworzonych z myślą o wygodzie najemców, takich jak np.: nowoczesne i energooszczędne systemy oświetleniowe, szybkobieżne windy, dostęp do światła dziennego prawie w 90% powierzchni, przemyślana infrastruktura dla rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, szatniami i prysznicami, punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiele innych. Oprócz najwyższej jakości powierzchni biurowych, do dyspozycji najemców Central Point są również zielone tarasy i przestronne, nowoczesne lobby. W kompleksie znajduje się także 80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

- Projektując Central Point, myśleliśmy przede wszystkim o współczesnych potrzebach biznesowych naszych potencjalnych najemców, które odpowiadałyby dynamicznie zmieniającym się trendom oraz o zachowaniu najwyższych standardów zdrowia i bezpieczeństwa. Zależało nam także na tym, aby przestrzeń, którą stworzymy, wspierała naszych klientów w realizacji strategicznych celów zrównoważonego rozwoju. Chcemy aktywnie angażować się w takie procesy, które dzisiaj mają szczególne znaczenie - mówi Richard Aboo.