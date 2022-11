Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie. Co słychać na budowie?

Na Ochocie przy ul. Korotyńskiego 13 powstaje Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Obiekt, który ma być otwarty na wiosnę 2024 r. znajduje się w ogniu intensywnych prac budowlanych.

Powstające na Ochocie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, to kameralny budynek sąsiadujący z parkiem „Forty Korotyńskiego”.

W przyszłości znajdą się w nim: żłobek, placówka opiekuńczo-wychowawcza, środowiskowy dom pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz dzienny dom pobytu dla seniorów.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia xystudio.

Gotowe są już zewnętrzne ściany budynku, a w ostatnich dniach betonowane były kolejne fragmenty dachu. Wewnątrz trwa izolowanie posadzek, budowa ścian, prace tynkarskie oraz montaż instalacji elektrycznej. Jeszcze w tym roku w budynku pojawią się pierwsze okna i drzwi.

- Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego to miejsce, które połączy potrzeby najmłodszych mieszkańców Warszawy i stołecznych seniorów. Wspólny budynek sprawi, że tak różne grupy będą miały szansę się spotkać, współdziałać, a przede wszystkim poznać. Naszym zamiarem jest stworzenie przyjaznej i otwartej przestrzeni miejskiej, dostępnej dla mieszkańców miasta – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Powstające Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, to kameralny budynek sąsiadujący z parkiem „Forty Korotyńskiego”, fot. UM Warszawa

Na parterze przewidziane zostały m.in.: kawiarnia ze sceną i letnim tarasem, stołówka, pomieszczenia administracyjne i mały zakład fryzjerski. Piętro budynku zajmą m.in. sale terapii indywidualnej i grupowej, sale rekreacji ruchowej z dostępem do tarasów na dachu, pokoje odpoczynku, sala komputerowa i sale do gier towarzyskich. Będą tam także pracownie plastyczne i pracownia kulinarna oraz biuro dla organizacji pozarządowych.

Na terenie wokół budynku pojawią się także: łąka kwietna, ścieżka dendrologiczna, boisko do gry w bule, a także siłownia terenowa dla osób starszych. Do dyspozycji dzieci będzie ogródek z huśtawkami i hamakami oraz place zabaw. Posadzone zostanie też 80 drzew, ok. 500 krzewów, pnącza i trawy ozdobne. Całość wraz z sąsiadującym parkiem stworzy spójną przestrzeń wypełnioną zielenią.

Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2024 r.