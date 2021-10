Centrum biurowe w Krakowie przejdzie metamorfozę. W planach zielona przestrzeń do rekreacji

Dawne Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie, obecnie Lubicz Park, przejdzie metamorfozę. Nowy wygląd zyskają przestrzenie wspólne wewnątrz budynku, a także jego otoczenie. Za projektem stoi Pracownia 3XA.

W Lubicz Park, dawnym Centrum Biurowym Lubicz w Krakowie, już wkrótce zajdą liczne zmiany.

Zmiany obejmą otoczenie kompleksu: pojawią się nowe nasadzenia zieleni, powstanie strefa rekreacyjna.

Nowy wygląd zyskają przestrzenie wspólne. Gruntowne remonty przejdą lobby obu biurowców, w obrębie strefy wejścia i recepcji, oraz atrium budynku A.

Prace nad metamorfozą Lubicz Park zaczną się w tym roku i potrwają do III kw. 2022.

Lubicz Park, znajdujący się w samym centrum Krakowa, w pobliżu dworca głównego i ronda Mogilskiego. Składa się z dwóch kameralnych, 5- i 6-piętrowych budynków, które swoją skalą idealnie wpasowują się w zabytkowe otoczenie. W ciągu najbliższych miesięcy zarówno same biurowce, jak i ich otoczenie, przejdą szereg zmian.

– Bardzo dużą wagę w tym projekcie przywiązywaliśmy do kwestii zieleni. Wokół budynku powstanie atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń z dużą ilością roślin – pojawią się nowe drzewa, krzewy oraz ozdobna trawa. Do tego nie zabraknie miejsc do wypoczynku i rekreacji – staną ławki i stoliki, przybędzie też stojaków rowerowych, a na parkingu zainstalujemy ładowarki do samochodów i hulajnóg elektrycznych – wylicza Paweł Choiński, Senior Asset Manager w Globalworth Poland.

Zmian nie zabraknie również wewnątrz obiektów, zarówno od strony wizualnej, jak i funkcjonalnej.

Nowy wygląd zyskają przestrzenie wspólne. Gruntowne remonty przejdą lobby obu biurowców, w obrębie strefy wejścia i recepcji, oraz atrium budynku A. Obejmą one wymianę znacznej części materiałów wykończeniowych, pojawią się m.in. nowe meble, oświetlenie led oraz system identyfikacji wizualnej. Rozbudowana zostanie też infrastruktura rowerowa – przybędzie szafek, pryszniców i miejsc parkingowych dla rowerzystów.

Ekologicznie i bez barier

Lubicz Park należy do grona najbardziej ekologicznych biurowców. Korzysta w 100% z tzw. zielonej energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł, oraz posiada certyfikat BREEAM na poziomie Very Good, który obecnie jest w trakcie recertyfikacji do poziomu Excellent. Na tym nie koniec, bowiem jego właściciel i zarządca, Globalworth, stara się o kolejne prestiżowe certyfikaty. Cały kompleks dostosowany zostanie do restrykcyjnych wymagań programu „Obiekt bez barier” pod kątem osób z niepełnosprawnościami oraz systemu WELL, który zapewnia najwyższe standardy w zakresie zdrowia i dobrostanu pracowników.

– Jak przystało na nowoczesny biurowiec, w Lubicz Park nie zabraknie również rozwiązań z zakresu proptech. Podobnie jak w pozostałych naszych biurowcach, planujemy wdrożyć tu aplikację Globalworth, która po zainstalowaniu na telefonie i odpowiednim skonfigurowaniu uprawnień będzie umożliwiać pracownikom bezdotykowe przywoływanie wind czy przechodzenie przez kontrole dostępu bez konieczności posiadania karty. Aplikacja będzie również dawała możliwość zarządzania pulą miejsc parkingowych, która została przyznana w ramach umowy najmu. Z czasem będzie rozwijana również o kolejne funkcjonalności – tłumaczy Paweł Choiński.

Prace nad metamorfozą Lubicz Park zaczną się w tym roku i potrwają do III kw. 2022.