Centrum handlowe i dworzec kolejowy w jednym. Dekada Konin otwarta

Konin ma nową bryłę o funkcji handlowo-komunikacyjnej. Za projekt Dekady Konin odpowiadają pracownie JSK Architekci i Unicorn Architecture.

REKLAMA

Handlowa mapa Konina wzbogaciła się o nowy obiekt.

27 października 2023 roku, otwarta została Dekada Konin - Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe, które powstało w ramach współpracy spółki Dekada z PKP.

Za realizację projektu odpowiadały spółki Dekada SA oraz Xcity Investment Sp. z o.o. (należąca do Grupy PKP).

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Budrem z Ostrowa Wielkopolskiego.

Jej projekt architektoniczny przygotowały pracownie JSK Architekci i Unicorn Architecture.

Jednopoziomowy obiekt z wejściami do sklepów bezpośrednio z parkingu, 5500 mkw. powierzchni handlowej, ok. 20 sklepów znanych polskich i zagranicznych marek, m.in. Biedronka, RTV Euro AGD, Rossmann, Hebe, Empik, TEDi, Pepco, Dealz, Ziaja, ZOO Karina, Yes, Apart, Vision Express, Kolporter, Ziko Optyk i lokal gastronomiczny Multi-Kulti. A ponadto otwarty w sierpniu br. dworzec kolejowy zaprojektowany z myślą o spełnianiu najwyższych standardów jakości obsługi pasażerów. Tak przedstawia się oferta Dekady Konin, z której dziś skorzystali już pierwsi klienci.

- Otwarcie Dekady Konin to dla naszej firmy wyjątkowy moment. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju Konina i stworzyć inwestycję, która łączy w sobie centrum wygodnych zakupów oraz nowoczesny i komfortowy dworzec kolejowy. Dekada SA od zawsze dąży do ożywiania centrów miast poprzez budowę nowoczesnych obiektów handlowych i handlowo-komunikacyjnych w samym sercu miejscowości. Dotychczas zrealizowaliśmy już 12 takich inwestycji w różnych częściach Polski. To miejsca, które łączą ludzi i przynoszą korzyści lokalnej społeczności, czego dowodem jest ich popularność wśród klientów w poszczególnych regionach. Jestem przekonany, że Dekada Konin powtórzy sukces naszych pozostałych centrów - mówi Aleksander Walczak, prezes zarządu spółki Dekada.

Dekada Konin jest kolejną inwestycją zrealizowaną pod szyldem Dekady oraz jednocześnie piątym zintegrowanym centrum handlowo-komunikacyjnym w portfolio spółki. To także pierwsze centrum spółki Dekada SA, w ramach którego funkcjonuje dworzec kolejowy. Dotychczas powstałe obiekty w Myślenicach, Nowym Targu, Brodnicy i Ciechanowie stanowiły połączenie części handlowych z dworcami autobusowymi.

- Cieszę się, że możemy oficjalnie otworzyć drzwi Dekady dla mieszkańców Konina oraz regionu i oddać im do dyspozycji nowoczesny i komfortowy obiekt handlowy połączony z dworcem kolejowym. To inwestycja wyczekiwana przez nich od dawna. Jestem przekonany, że od dziś ta przestrzeń będzie sprzyjała wygodnym zakupom i stanie się miejscem, z którego zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i podróżni, będą z przyjemnością korzystać – mówi Jacek Przybyłek, dyrektor Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego Dekada Konin.

Obiekt położony jest w ścisłym centrum miasta, przy ul. Kolejowej, która jest jedną z głównych ulic w mieście. Do zalet tej lokalizacji należy bliskość dużych osiedli mieszkaniowych, przystanków komunikacji miejskiej i PKS, a także wygodna infrastruktura drogowa, zapewniająca łatwy dostęp do obiektu klientom z miasta oraz podróżnym odwiedzającym region. Do ich dyspozycji jest również parking na ok. 230 miejsc.