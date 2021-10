Centrum handlowe MMG Ciechanów przeszło gruntowną modernizację

Zakończyła się przebudowa centrum MMG Ciechanów. Dotychczasowe powierzchnie zostały gruntownie zmodernizowane.

- Od czterech lat, gdy Master Management Group przejęło zarządzanie centrum w Ciechanowie, metamorfozę przeszło 33 procent powierzchni. Wprowadziliśmy nowe marki, od dawna oczekiwane w mieście i regionie, a sam komfort przebywania w obiekcie znacząco zyskał, dzięki modernizacjom i poprawie jego funkcjonalności. Zakończona dzisiaj przebudowa i wprowadzenie nowych najemców z pewnością będą kolejnym kamieniem milowym w rozwoju centrum, co już wkrótce znajdzie odzwierciedlenie w wynikach odwiedzin i wskaźnikach sprzedaży – podsumowuje Anna Polak, Head of Leasing Master Management Group.

Dzięki przebudowie zewnętrznego pasażu parku handlowego, przygotowano lokale dla nowych najemców, z zewnętrznymi wejściami do każdego z nich. To dyskont niespożywczy ACTION, drogeria Rossmann i salon optyczny Vision Express. Większe lokale zyskały natomiast wcześniej funkcjonujące już w obiekcie: dyskont odzieżowo – przemysłowy PEPCO, który dwukrotnie zwiększył powierzchnię - do 570 m², a także dyskont tekstylny KIK – do 660 m².

W kolejnych miesiącach, w wewnętrznym pasażu centrum, otwarty zostanie również sklep CARRY– to popularna, polska marka odzieżowa z ofertą modową dla wszystkich grup wiekowych, na wiele okazji i sezonów. Sklep CARRY zajmie powierzchnię 690 m². Nowym najemcą centrum będzie też marka Yes z salonem biżuterii o powierzchni 50 m² oraz sklep z artykułami dla domu Home & You, z ofertą na 435 m². Wcześniej powierzchnię zwiększył sklep z obuwiem marki CCC, a działalność rozpoczął sklep z artykułami sportowymi KS Sport.