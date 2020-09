Centrum handlowe we Wrześni czeka rozbudowa

Spółka Karuzela Holding zaczęła projektowanie rozbudowy centrum handlowego Karuzela we Wrześni. Pracownia Wądołowski Architekci będzie odpowiedzialna za projekt.

Rozbudowa będzie realizowana w postaci parku handlowego o powierzchni około 8.000 m kw, zlokalizowanego naprzeciwko istniejącej galerii Karuzela. Tym samym docelowo powstanie, łącznie z istniejącą galerią, ponad 20.000 m.kw powierzchni handlowej tworząc jednocześnie największe w regionie centrum handlowe dla mieszkańców miasta i najbliższych okolic.

- Września to jedno z nielicznych miast w Polsce, w którym przybywa mieszkańców a to z racji kolejnych inwestycji w przemyśle motoryzacyjnym ulokowanym w okolicy. Rozbudowa Karuzeli jest odpowiedzią na zapotrzebowanie najemców, którzy, po niewątpliwym sukcesie istniejącej galerii Karuzela, widzą tu wciąż duży potencjał -mówi Janusz Botorek, członek zarządu Karuzela Holding. - Formuła parku handlowego, z dużym parkingiem i dostęp bezpośrednio do sklepów z zewnątrz oraz brak części wspólnych to obecnie najbardziej bezpieczna forma handlu, która sprawdziła się nawet w dobie koronawirusa. Nowy Park Handlowy będzie uzupełnieniem istniejącej galerii Karuzela zarówno o brandy modowe jak i nowe koncepty.

Otwarcie obiektu planowane jest na 2022 rok.