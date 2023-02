Centrum Komiksu w EC1 Łódź: wieści z placu budowy

W łódzkim kompleksie EC1 powstaje Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Obiekt ma zostać otwarty jesienią 2023 r.

Centrum powstaje na trzech piętrach zespołu budynków z charakterystycznymi walcami. Właśnie te ostatnie zdobi mural autorstwa Kima Jung Gi, którego oryginalny rysunek będzie elementem wystawy wewnątrz centrum. Czarno-biały, pełen detali obraz został przygotowany przez artystę specjalnie dla centrum komiksu.

Za głównym wejściem czekają na nas recepcja i kasa. Wizytę w centrum będzie można zaplanować indywidualnie z pomocą panelu przy wejściu. W kolejne miejsca poprowadzą nas kolorowe linie na podłodze w odpowiednich kolorach.

Jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze jest sala retro, która pozwoli przenieść się w czasie. Ta przestrzeń jest już niemal gotowa na przyjęcie gości. Są tu pierwsze komputery, w tym polski Optimus, filar pełen walkmanów, pokoje z naszego dzieciństwa z meblościankami oraz konsole z grami arkadowymi.

– Chcieliśmy stworzyć tutaj atmosferę i opowiedzieć o tamtych czasach po to, żeby zarazić chęcią robienia podobnych rzeczy. Stworzyliśmy przestrzeń, której nam brakowało, kiedy z kolegami kończyliśmy „Plastyka” i zakładaliśmy festiwal. O komiksach i o tym, co kochaliśmy, nie mógł nam za bardzo nikt opowiedzieć, bo nie było koło nas praktycznie nikogo, kto to robił. Mogliśmy pojechać na kawę do Warszawy do Papcia Chmiela i to było wszystko. Chcieliśmy stworzyć miejsce, które inspiruje. Dla osób, które przyjdą tu ze swoim światem, tworzyć nowe rzeczy. I chcieliśmy, żeby było ono w Łodzi – mówi Adam Radoń, kierownik centrum i dyrektor MFKiG.