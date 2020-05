Centrum Komunikacyjne w Kielcach na finiszu budowy. Zobacz najnowsze zdjęcia

Modernistyczny dworzec jest jednym z najbardziej charakterystycznych pod względem architektonicznym budynków w Kielcach. Na finiszu jest remont dworca - powstaje tu nowoczesne centrum komunikacyjne. Budowa jest zaawansowana już w ponad 90 proc. Nowe centrum będzie węzłem przesiadkowym dla komunikacji autobusowej miejskiej, podmiejskiej i samochodowej, ale także centrum spotkań i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

W tej chwili trwają prace wykończeniowe na wszystkich obiektach tworzących centrum. Montowane są elementy dekoracyjne na zadaszeniach wszystkich poziomów dworca autobusowego. Trwa montaż podłóg i małej architektury wewnątrz dworca oraz na placu przed dworcowym. Wykańczane są kasy, pomieszczenia i techniczne budynku dworca. Na budowie pracuje każdego dnia średnio ponad 100 osób. Rozpoczęły się już pierwsze odbiory inwestycji przez służby nadzoru. Do tej pory do inwestycji zaangażowano ponad 180 podwykonawców.

- W czerwcu powinny trafić z Chin do nas komponenty do ponad 40 wyświetlaczy LED których dostawa opóźniła się z powodu ograniczeń epidemiologicznych COVID-19 Chinach. Potrzebujemy koło miesiąca na ich montaż. Centrum komunikacyjne powinnno zostać oddane do użytku, w przesuniętym o dwa miesiące terminie kontraktowym, do końca sierpnia 2020 roku – mówi Grzegorz Tomporowski, kierownik kontraktu Budimex SA.

Modernizacja centrum komunikacyjnego rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. Inwestorem jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Powierzchnia użytkowa 3 577,81 mkw. a kubatura 18 225,0 m3. Nowe centrum komunikacyjne będzie węzłem przesiadkowym dla komunikacji autobusowej miejskiej, podmiejskiej i samochodowej. Powstanie w tym miejscu także centrum spotkań i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Wartość inwestycji wynosi 69 mln zł brutto.